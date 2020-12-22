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DHA YURT BÜLTENİ - 26

22.12.2020 01:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 01:05
DHA YURT BÜLTENİ - 26

Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralıKÜTAHYA'da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

KÜTAHYA'da 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından gizlendiği dairede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 22.00 sıralarından Dumlupınar Mahallesi Al Sokak üzerinde bir apartmanda meydan geldi. Apartman girişinde kanlar içinde yerde yatan R.Y.'yi görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler R.Y.'nin bıçakla yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan R.Y. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin K.U. olduğunu ve aynı apartmanın üçüncü katında gizlendiğini belirledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli K.U. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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