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DHA YURT BÜLTENİ - 26

14.12.2020 18:54 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:58
DHA YURT BÜLTENİ - 26

HAYAT KURTARMAK İÇİN GİTTİ, CANINDAN OLDUDenizli'de foseptik faciası: 3 işçi öldü, 5 işçi hastanede tedaviye alındı (2)İnşası süren atış poligonundaki foseptik çukuruna girip yaşamını yitirenlerin kimliği belli oldu.

HAYAT KURTARMAK İÇİN GİTTİ, CANINDAN OLDU

Denizli'de foseptik faciası: 3 işçi öldü, 5 işçi hastanede tedaviye alındı (2)

İnşası süren atış poligonundaki foseptik çukuruna girip yaşamını yitirenlerin kimliği belli oldu. Çukura giren işçilerden Şevket Çetin, Emrullah Kalem (17) ve Aykut Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Hayatını kaybeden işçilerden Şevket Çetin'in çukura giren ve daha sonra çıkamayan arkadaşlarını kurtarmak için içeriye girdiği belirtildi. Bir işçiyi çukurdan çıkardıktan sonra yeniden foseptik çukuruna girdiği ve bu sırada zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Zehirlenen Suriyeli işçiler Abdurrezzak Beşar (22), Ahmed Abdullah (34) Eyyub Babadi (35) ile Furkan Pesin ve Turgay Yıldırım'ın Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Gazdan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şantiye şefi Hüseyin Y. (Yücel) ve inşaat sahibi Ali E. jandarma tarafından gözaltına alındı.İşçilerden Ahmet Çoban, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, "İki kişi içeride çalışıyormuş. Görenler yardıma gitmiş. Yardıma gidenler de maalesef çıkamadı" dedi.Rıdvan Büyük ise, işçilerden Şevket Çetin'in arkadaşlarını kurtarmak için foseptik çukuruna indiğini belirtip, "Normalde kendisi dışarda çalışıyordu.Koşarak yardıma gitti. Bir kişiyi, sağ olarak kurtardı. Aşağı tekrar indi. Bir daha çıkamadı. Hayat kurtarmaya gidiyordu, canından oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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