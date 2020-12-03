DHA YURT BÜLTENİ - 26
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 26

03.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:14
DHA YURT BÜLTENİ - 26

SAMSUN'DA BARAJ GÖLÜNE ATLAYAN KADIN ARANIYOR: GÖLE ATLAMA ANI KAMERADASamsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari aracını köprü üzerinde bırakan Ayşegül K.'nin (48) Altınkaya Baraj Gölü'ne atlama anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

SAMSUN'DA BARAJ GÖLÜNE ATLAYAN KADIN ARANIYOR: GÖLE ATLAMA ANI KAMERADA

Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)

Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari aracını köprü üzerinde bırakan Ayşegül K.'nin (48) Altınkaya Baraj Gölü'ne atlama anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, araçtan inen kadının, köprünün demir korkuluklarını aşıp kendisini suya bıraktığı görülüyor.Öte yandan bölgede Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında, henüz kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber... DHA YURT ÖĞRETMENLER GÜNÜ BÜLTENİ
Son dakika haber... DHA YURT ÖĞRETMENLER GÜNÜ BÜLTENİ
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Demet Özdemir Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Samatta Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 19:15:27. #1.14#
title