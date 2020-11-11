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DHA YURT BÜLTENİ - 26

11.11.2020 22:38 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:42
DHA YURT BÜLTENİ - 26

Batman'da traktör, TIR ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıBATMAN'da, traktör, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Batman'da traktör, TIR ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

BATMAN'da, traktör, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır karayolundaki Batman Çayı üzerindeki köprüde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen, 06 BVN 395 plakalı otomobil, 03 ABR 849 plakalı traktör ve plakası tespit edilemeyen TIR, henüz belirlenemeyen bir şekilde çarpıştı. Zincirleme kazada, her 3 araçtaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı, 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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