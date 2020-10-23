DHA YURT BÜLTENİ - 26

Çatıdan düşen beton parçaları az kalsın can alıyorduMANİSA'da bir binanın çatısından düşen beton blok parçaları az kalsın bir kişinin ölümüne sebep oluyordu.

Çatıdan düşen beton parçaları az kalsın can alıyordu

MANİSA'da bir binanın çatısından düşen beton blok parçaları az kalsın bir kişinin ölümüne sebep oluyordu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, park halindeki bir otomobilin arka kısmına yaslanarak çay içen otopark çalışanı ölümden dönerken, yaslandığı otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, sabah 09.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Vakıf İşhanı otoparkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı binanın çatı kısmından kopan beton blok parçalar, büyük bir gürültüyle park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana gelirken, o sırada otomobilin arka kısmına yaslanarak çayını yudumlayan otopark görevlisi Erkan Vançin, düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, gürültüyle birlikte kaçan Vançin'in, son anda üzerine doğru düşen beton blok parçalarından kurtularak, ölümden kıl payı kurtulduğu görülüyor.

"VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞö

Evli bir çocuk babası Erkan Vançin, üzerine düşen beton parçalarının sırtını sıyırdığını belirterek, "Sabah otoparkın önündeydim. O sırada sesler geldi. Tak diye yukarıdan taşlar düştü. Zar zor kurtuldum. Verilmiş sadakam varmış. Önce bir ses geldi. Sesi duymamla kaçmam bir oldu. O sırada aşağıya düşen taşlar sırtımı da sıyırdı. Zor oldu ama olayın şokunu atlatabildimö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı