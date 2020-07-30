DHA YURT BÜLTENİ - 26 İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındıİZMİR'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

İZMİR'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterlerin alevlere müdahalesi sona ererken karadan çalışma devam ediyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın alanında helikopterle incelemelerde bulundu. Yangın bölgesindeki bira şişeleri ise dikkat çekti. Havadan müdahalenin sona ermesi sonrasında alevlerin yeniden etkili hale gelmemesi için ekipler önlem aldı. Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü ise söndürme çalışmalarının tamamen bitmesinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA