DHA YURT BÜLTENİ - 26 Barbeküden sıçrayan kıvılcımlar yazlık evin çatısını yaktıEDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde 2 katlı yazlık evin çatısında barbekü ateşinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın korkuttu.

Barbeküden sıçrayan kıvılcımlar yazlık evin çatısını yaktı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde 2 katlı yazlık evin çatısında barbekü ateşinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın korkuttu.

Olay, akşam saatlerinde Yayla köyü sahilindeki Yayla caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki 2 katlı yazlıkta meydana geldi. Barbekü yakıldığı sırada sıçrayan alevler nedeniyle evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale köy muhtarlığına ait su tankeriyle yapıldı. Tankerle yapılan müdahale yetersiz kalırken, alevler çatı katı ile bitişiğindeki yazlığın çatısına da sıçradı. Yangını fark eden çevredeki yazlıkçılarda panikle sokağa çıktı. Kalabalık, jandarmanın uyarısıyla dağıtıldı. Yangın, olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yazlığın yanan çatısı-Çevrede toplananlar-Su tankeriyle müdahale-İtfaiyenin gelmesi-İtfaiyenin müdahalesi-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-=========================================Sokak ortasına atılan EYP korkuttu

ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasına atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültüyle infilak ederek, korkuya neden oldu. EYP patlamasında ölen ya da yaralanan olmazken, sokaktaki bazı evlerin camları kırıldı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sokak ortasına atıp kaçtığı EYP, büyük bir gürültüyle infilak etti. Patlama sırasında sokakta kimsenin bulunmaması, olası yaralanma ve can kaybının önüne geçerken, bazı evlerin camları kırıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat, Bomba İmha ve İnceleme şubelerinden ekipler sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, EYP'ye ait parçaları topladı. Geniş güenlik önlemleri altında çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA