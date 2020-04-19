DHA YURT BÜLTENİ - 26 HAKKARİ'DE NÖBET SIRASINDA RAHATSIZLANAN ASKER, ŞEHİT OLDUMİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde, nöbet sırasında rahatsızlanan bir askerin kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

HAKKARİ'DE NÖBET SIRASINDA RAHATSIZLANAN ASKER, ŞEHİT OLDU

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde, nöbet sırasında rahatsızlanan bir askerin kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

Haber: ANKARA,==================

TRABZON'DA BALIK FABRİKASINDAKİ YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde balık fabrikasının soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çarşıbaşı ilçesinde özel bir firmaya ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Çarşıbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 saatte kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü. yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA