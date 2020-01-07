DHA YURT BÜLTENİ - 26

07.01.2020 00:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:26

Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü

SİİRT'te oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan düşen Sedef Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Sedef Yıldırım, oturduğu apartmanın 6'nınca katındaki balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Sedef'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Sedef Yıldırım, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ambulansın gelişi-Acil Servis detayı-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,=========================

Hafif ticari araçta arkadaşlarıyla sahte içki içen kişi öldü İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın içinde içki içtikten sonra fenalaşan Süleyman Bozdağ (43) yaşamını yitirdi. Sağlık ekibinin geldiğinde öldüğünü tespit ettiği Bozdağ'ın sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 389 Sokak'ta meydana geldi. Evsiz Süleyman Bozdağ ve arkadaşı iddiaya göre hurda haldeki 34 EIB 45 plakalı hafif ticari araçta iddiaya göre sahte içki içmeye başladı. Bir süre sonra Bozdağ, fenalaştı. Yanındaki arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozdağ'ın öldüğü anlaşıldı. Bozdağ'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaydan sonra, Bozdağ'ın yanındaki arkadaşı ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Araçtan görüntü-Olay yerinden detaylar-Polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, ===============================

Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (59), Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Refahiye ilçesinde onlarca köyün yolunu kapattı. İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde yaşayan kalp hastası Ali Bozkurt'un yarın (Salı) ameliyata gireceğini ihbarını alan Erzincan İl Özel İdaresi mücadele ekipleri, akşam saatlerinde köye ulaşmak için çalışma başlattı. 6 saat süren çalışmanın ardından yer yer 2 metreye ulaşan kar kütlelerini aşan ekipler gece geç saatlerde köye ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşan iş makinesi operatörü kendini görüntüleyen arkadaşına, "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" esprisi yaptı.

Köylüler ekiplere teşekkür ederken, fırtına nedeniyle yolun tekrar kapanması ihtimaline karşı kalp hastası olan ve yarın ameliyata gireceği öğrenilen Ali Bozkurt, Özel İdare aracıyla köyden alınarak Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt'un, geceyi hastanede geçirdikten sonra sabah saatlerinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ameliyatına gireceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarından genel detay görüntü-Köye ulaşılması ve yaşlı adamın evinden çıkarılması-İş makinesi operatörünün espri yapması-Yaşlı adamın yakının ekiplere teşekkür etmesi

Haber-Kamera: ERZİNCAN, ========================

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6)

YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEKAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok semtte su baskınları meydana geldi. İlçede etkisini sürdüren yağışın, sabaha kadar devam edeceği bildirildi. Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz da olayın ardından bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşadığımız sel felaketi sonucunda gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanındayız. Meteoroloji Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre, ilçemiz genelinde sabah saat 06.00'ya kadar yer yer çok şiddetli yağmurlar devam edecektir. Vatandaşlarımızın da gerekli tedbirlerini almaları önemle rica ediyorum. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

D400'DE ULAŞIM AKSADIÖte yandan, yoğun yağış nedeniyle Muzkent Mahallesi'ndeki derenin taşması nedeniyle D400 karayolunun bir bölümü suyla kaplandı. Araçlar yolun bu bölümünden güçlükle ilerleyebildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------D400 karayolu kenarında biriken sular (Vatandaş cep telefonu)

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ============================

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (7) SULTAN ÇAYI TAŞTIMersin'in Anamur İlçesi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Antalya-Mersin Karayolu'nun altından geçen Sultan Çayı taştı. Yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, çilek ve muz seraları da sular altında kaldı. Sağanak yağışın etkisini azaltmasının ardından Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Anamur Ticaret Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Sultan Çayı civarında incelemelerde bulundu. Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile tıkanan rögarları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Su basan evlerde de incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, belediye ekipleri yoğunluk yaşanan yerlere göre yönlendirdiklerini söyledi. Su altında kalan bazı muz ve çilek seralarındaki hasarın ise yağışın durmasının ardından belli olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Sultan Çayı'ndan genel görüntü-Köprüde bekleyenler-Belediye Başkanı ve beraberindekiler-Sultan Çayı'ndaki tekneler-Su taşkını ile ilgili röpler.-Bir tekne kurtarılması-Su basan evde incelema yapılması-İş makinelerinin çalışmaları-Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın ekipleri koordine etmesi-Genel ve detaylar görüntüler

Haber - Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), ==============================

İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş (2) SERBEST BIRAKILDILAR Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iş insanının işletmesinde muhasebeci olarak çalışan Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın karara itirazda bulunduğu öğrenildi.

Haber: KOCAELİ,

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Kaynak: DHA