DHA YURT BÜLTENİ-26

05.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:04

Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Ç. (21), teyzesinin evinde babası tarafından ölü bulundu. Kimyasal madde içerek intihar ettiği iddia edilen gencin babası Adnan Ç., "Bulduğumda ağzında köpükler vardı" dedi. AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Erenler Hacıoğlu Mahallesi 5080'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, dün sabahtan beri Mehmet Ali Ç.'den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Mehmet Ali Ç.'nin gidebileceği yerlere bakıldı, ancak bir sonuca ulaşılamadı. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali Ç.'nin babası Adnan Ç., oğlunun Almanya'daki teyzesinin evinde olabileceğini düşünerek, bugün akşam saatlerinde buraya gitti.

Eve giren Adnan Ç., oğlunu hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Adnan Ç.'nin ihbarında "Oğlumun ağzında köpükler vardı ve yanında duran şişe de köpürmüştü" demesi üzerine, bölgeye sağlık ekibiyle birlikte AFAD ekibi de sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan AFAD ve polis ekipleri, Mehmet Ali Ç.'nin kimyasal madde içerek intihar ettiğini tespit etti. Mehmet Ali Ç.'nin cesedi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Ekiplerimiz olay yerine çağrıldı. Gerekli incelemelerimizi yaptık. İntihar olayının kimyasal maddeyle olduğunu tespit ettik. Şimdi bölgenin dezenfekte edilmesi işlemi yapılıyor" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

AFAD ekiplerinden görüntüBinadan görüntü

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Odun yüklü TIR'daki yangını itfaiye söndürdü

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde balataların ısınması nedeniyle lastiklerinden alev alarak yanmaya başlayan odun yüklü TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde, Karabük ile Ovacık'a bağlayan yolda meydana geldi. Ersin Kaplan idaresindeki 78 AJ 276 plakalı odun yüklü TIR'ın, balataların ısınması nedeniyle lastikleri yanmaya başladı. Lastiklerden çıkan dumanı fark eden Kaplan, TIR'ı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada Kaplan ve diğer sürücüler alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Kaplan, TIR çekicisini dorseden ayırdı. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -TIR'ın dorsesi alev alev yanarken -Söndürme çalışması

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Hastanede 'kırmızı alana' sokmayan güvenlik görevlisini dövdüler

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki devlet hastanesinde hasta yakınlarını, ağır vakalara müdahale edilen 'kırmızı alan'a almayan güvenlik görevlisi Harun Ece, alışveriş için gittiği pazarda dövüldü. Yaklaşık 20 kişilik grup, yanında eşi ve çocuğu da olan güvenlik görevlisini, "Sen bizi hastamızın yanına neden almadın?" diyerek, darbetti.

İddialara göre, geçen hafta İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir hasta kırmızı alanda, acil müdahaleye alındı. Ancak hasta yakınları, riskli vakaların alındığı 'kırmızı alan' olarak nitelendirilen bölgeye girmek istedi. Güvenlik görevlisi Harun Ece ise duruma engel oldu.

Bu olaydan 2 gün sonra Harun Ece, eşi ve çocuğunu da yanına alarak, pazara gitmek için evden çıktı. Bu sırada 15-20 kişilik bir grup, "Sen bizi hastamızın yanına neden almadın?" diyerek, Ece'ye saldırdı. Başından yaralanan Harun Ece, görev yaptığı hastaneye götürülerek, tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bugün İskenderun Devlet Hastanesi önünde toplanan Hak-iş Konfederasyonu'na bağlı Öz-Güven-Sen Sendikası üyeleri olaya tepki gösterdi.

Sendikanın İl Başkanı Faruk Keleş, güvenlik görevlileri ile sağlık çalışanlarının hiç bir ayrım yapmadan hastalara en üst düzeyde sağlık ve güvenlik hizmeti sunmak için ciddi fedakarlıklar, sorumluluklar üstlenerek, görev ifa ettiklerini belirtti.

Görüntü Dökümü---------------------------Hastane önünde sendikacılar ve destek verenler-Sendika başkanı yanında kafası sarılı olan darp edilmiş görevli-Sendika başkanının açıklaması

SÜRE: 2,18 sn BOYUT: 104 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Kamyonetin aşırı yük nedeniyle devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yükü kayan kamyonetin devrilmesi güvenlik kamarasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Mahmut Ali Yurtkuran (33) yönetimindeki 67 LT 553 plakalı kamyonet, devrilerek yan yattı. Kamyonetin devrildiğini gören vatandaşlar sürücü Yurtkuran'ın yardımına koştu. Kamyonetten dışarı çıkan Yurtkuran, cep telefonuyla yakınlarını kaza yerine çağırdı. Yurtkuran, "Çarşı istikametine dönerken tümsekte mallar zıpladı ve kaydı. Buraya geldiğimde durdum. Durduktan hemen sonra malların kayması sonucu kamyonet devrildi.ö dedi. Kamyonette yüklü sebze ve meyveler başka bir kamyonete yüklendi. Çekiciyle kaldırılan kamyonette hasar oluştu. Kamyonetin devrilmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAracın durması, yan yatmaya başlamasıDevrilme anıVatandaşların yardıma koşmasıSürücüye vatandaşların yardım etmesiDevrilen kamyonet, etrafa dağılan malzemelerSürücü Mahmut Ali Yurtkuran ile röportajÜrünlerin başka kamyona aktarılmasıDetaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Kayıp avukat aramaya devam ediliyor (2) ARAMALARA ARA VERİLDİ

Edirne'nin İpsala ilçesinde, ava gittikten sonra kaybolan ve otomobili sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i (30) arama çalışmalarının 2'nci gününde de sonuç alınamazken, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Çalışmalar kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sulama kanalında, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ise iz köpeği ve drone ile çevrede arama yaptı. Aramaları, Taşdelen'in ailesi de takip etti. Arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü-----------------------Kanalda ve çevrede yürütülen arama çalışması-Arama çalışmalarını takip eden aile ve yakınları-Havanın kararması-Ekiplerin toplanması-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne),-

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Kaynak: DHA