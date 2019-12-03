DHA YURT BÜLTENİ - 26

03.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:11

Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad kentinde PKK/PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar (22), Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın cenazesi, Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehit Çınar için baba ocağında alınan helalliğin ardından Bitiren Mahallesi Camii'nde tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ile çok sayıda kişi katıldı. Törende bekar olan şehit Çınar'ın annesi Emine ve babası Hikmet Çınar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit oğullarının tabutunun başında gözyaşlarına boğulan anne Emine Çınar'ı kadın askerler teselli etti. Şehidin ağabeyleri İhsan ve Gökhan Çınar da bir an olsun tabutun başından ayrılmadı. Şehit Çınar, kılınan cenaze namazının ardından Bitiren Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

------------Cenaze törenine katılan kalabalıkŞehit anne ve baba ve kardeşlerinden görüntüŞehit annesinin tabuta sarılarak ağlamasıAskerlerin annesi teskin etmeye çalışmasıCenaze namazıŞehidin tabutunun omuzlara alınmasıMahalle mezarlığına götürülmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY- Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Ayrılmak istediği sevgilisinin öldürdüğü kadın, boşanma davası açmış Adana'da, ayrılmak istediği sevgilisi Yakup E. (29) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak, öldürülen Leyla B.'nin (30) evli olduğu, cezaevindeki kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Adana'daki ablasının yanına gelen, 2 çocuk annesi Leyla B., iddiaya göre, burada tanıştığı Yakup E. ile sevgili oldu. Leyla B., bir süre sonra Yakup E.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık talebini olumsuz karşılayan Yakup E., Leyla B.'ye kendisini evden alıp, Hatay'daki ailesine götüreceğini söyledi. Leyla B., bunu kabul edince Yakup E. de eve geldi. Burada ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Yakup E., yanında getirdiği pompalı tüfekle Leyla B.'yi başından vurdu. Yakup E., daha sonra aynı silahı kendisine çevirip, ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, yaptıkları kontrolde, Leyla B. ile Yakup E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Leyla B. ve Yakup E.'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bugün sabah saatlerinde, Adli Tıp'a gelen yakınları, Leyla B. ile Yakup E.'nin cenazelerini teslim aldı. Leyla B. ve Yakup E.'nin, iki aile arasında gerginlik olmaması için farklı saatlerde toprağa verildiği öğrenildi. CEZAEVİNDEKİ KOCASINDAN BOŞANMAK İÇİN DAVA AÇMIŞÖte yandan Leyla B.'nin evli olduğu ve cezaevindeki kocasından boşanmak için dava açtığı; ancak henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü-------------Cenazelerin adli tıp kurumundan alınmasıAdli tıp tabela

Haber: Ruşan Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Kavşak isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı

Adıyaman'da, yola kavşak yapılmasını isteyen köylüler yolu trafiğe kapattı.Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 25'nci kilometresinde bulunan Turuş ve Gümüşkaya köylerinin girişlerinde kavşak olmadığı için ters yönden gitmek zorunda kaldıklarını belirten köylüler yolu trafiğe kapattı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ikna etmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü--------------Olay yeri-Jandarma ekipleri-Köylülerden görüntü-Yolun kapatılması-Köylülerin yolda oturması-Araçlardan görüntü-Jandarma ekipleri-Köylüler ile jandarma ekiplerinin tartışması-Köylüler ile röportaj-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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TÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurt Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulu bulunan TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından raf ömrü 3 aya uzayan yoğurt üretildi. Yoğurt firmalarla anlaşma sağlandığı taktirde seri üretime geçilerek marketlerde satışa sunulacak.TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü'nde Dr. Mehlika Borçaklı ve ekibi tarafından Anadolu'nun birçok köylerinden örnekler toplanarak yoğurt üretildi. Raf ömrü 3 aya çıkan yoğurt, denizaltı, savaş gemileri ve sivil ihtiyaçlarda kullanılabilecek. Aynı zamanda da firmalarla anlaşma sağlandığı taktirde seri üretime geçilerek marketlerin raflarında satışa sunulacak.RAF ÖMRÜ 3 AYÜrettikleri yoğurdun raf ömrünün 3 ay olduğunu söyleyen Mehlika Borçkalı, "Yoğurtlar starter kültür denen bakterilerle yapılıyor fakat bu bakteriler yurtdışından ithal edilmekte. Dolayısıyla biz de buradan hareketle, yerli starter kültürlerimizi geliştirmek için çalışmalara başladık. Anadolu'dan çeşitli yerlerden, köylerden, yaylalardan ithal kültürlerle üretilmemiş olan yoğurtlardan aldık ve onların içinden bakterileri ayırdık. Daha sonra onları saflaştırarak çeşitli testleri yaptık. Teknolojik özelliklerini belirledik ve içinden uygun olanları bularak starter kültürümüzü geliştirdik" dedi.'KATKISIZ VE DOĞAL'Yoğurdun katkısız olduğunu söyleyen Borçkalı, "Bu kültürler tamamıyla doğal ve yapılan yoğurtlarda da hiçbir katkı maddesi bulunmamakta. Üretilen bu yoğurtlar katkısız olmasına rağmen raf ömrü 3 ayı buluyor. Yani uygun soğutma koşullarında aynı ilk günkü lezzet 3 ay sonunda elde edilebiliyor."ANLAŞMA SAĞLANIRSA MARKETLERDE SATILACAKSeri üretime geçilince yoğurdun marketlerde de satılacağını ifade eden Borçkalı, "Bu yoğurdun seri üretimi için biz kültürleri vermeyi düşünüyoruz. Bu kültürlerden yoğurt üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu alabilecek yoğurt firmaları seri üretim yapabilir. Şu an için ilgilenen firmalar var ama henüz bir anlaşma yapılmadı. İlana çıktı ve bunun sonunda da anlaşma yapabilirsek, anlaşma yaptıktan sonra lisanslayarak sözleşmeyle verebileceğiz. Vatandaşlar bu yoğurtları anlaşma olması halinde firmaların satış yerlerinde bulabileceklerdir" dedi.İZOLE YOĞURTBorçkalı yoğurtta kullanılan bakteri kültüründen farklı olduğunu belirterek, "Bu buluş Anadolu'da doğal olarak üretilen yoğurtlardan izole edilmiş, tanımlanmış, karakterize edilmiş ve duyusal özelikleri ile geleneksel damak tadına uygun yoğurt sağlayan kültürlerden seçilmiş bakteriler ile raf ömrü en az 3 ay olan bir yoğurt üretimini konu almaktadır. Piyasada üretilen yoğurtlarda kullanılan bakteri kültürlerinin çoğunluğu genetik değişikliğe uğratılarak bir kez yoğurt yapımında kullanıldıktan sonra gelişmeyecek şekilde hazırlanıyor" diye konuştu.EVDE YOĞURTEv hanımlarının yoğurdun bir kısmını derin dondurucuda beklettikten sonra yeniden sütte canlandırmalarını tavsiye eden Borçkalı, sözlerini şöyle noktaladı: "Yoğurtlar 2 bakteriden oluşuyor, yoğurtta bu bakterilerin oranı çok önemli. Ev yoğurtlarında, bir yoğurdun bir kısmını saklayıp yeniden yoğurt yaptığınız zaman bu oran bozulabiliyor. Dolayısıyla her seferinde biz aynı oranlarda, aynı miktarda bakteri içeren starterleri vermek istiyoruz. Öbür türlü belki yoğurdun içinden bir kısmı ayrılıp derin dondurucularda bekletilebilir. Daha sonra çıkartılıp sütün içinde yeniden canlandırdıktan sonra yoğurt olarak kullanılabilir. Raf ömrü uzun olan yoğurtlarımız, uzun yolculuk gerektiren durumlarda soğutma koşullarını sağladıktan sonra güvenle kullanılabilir. İhracatta etkisi olabilir, kurumsal yerlerde tüketimi uygun olabilir. Savaş gemilerinde ve denizaltılarda uygun soğutma imkanları bulunduğu için orada yer de sınırlı oluyor ve dolayısıyla uzun süre depolayabilmek avantaj oluyor."

Görüntü Dökümü--------------Labaratuvardan görüntüler-Üretilen yoğurtlardan-Dr. Mehlika Borçkalı ile röp-Anons-TUBİTAK detayları

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli)

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Kaynak: DHA