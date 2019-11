DHA YURT BÜLTENİ-26

28.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:30

Şoför ile 12 liselinin bulunduğu minibüs alev topuna döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, içerisinde 12 lise öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü hareket halindeyken alev aldı. Öğrenciler ve şoför son anda araçtan çıkarak yangından yara almadan kurtuldu.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ketenciler köyünde meydana geldi. İlçedeki çeşitli okullarda eğitim gören öğrencileri oturdukları köylerine götüren Ramazan Yener yönetimindeki 67 AAS 936 plakalı öğrenci servisinin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Minibüsü durduran Ramazan Yener, öğrencilerle birlikte aracı terk etti. Kısa süre içinde minibüs alev topuna döndü. Bu sırada alevler içinde yokuş aşağı kayan servis aracı, ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği öğrenci servisindeki yangın kısa sürede söndürüldü. Öğrenciler, başka bir öğrenci servisiyle evlerine gönderildi. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü-Yangın cep telefonu görüntüsü-Alev topuna dönen minibüs-Minibüsün geri geri kaymaya başlaması-Ağaca çarparak durabilen minibüs -Vatandaşın bağırarak telaşa kapılmasıHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), -

Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (5) 'SAĞDAN SOLDAN GELECEK YARDIMLARLA TÜRKİYE'Yİ AYAKTA TUTAMAYIZ'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Kurtulmuş, ülke olarak üzerlerine düşen sorumluluğun ülkeyi daha ileriye götürmek olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İster devlet yönetiminde olanlar olsun, ister yerel yöneticiler olarak belediye başkanlarımız olsun, ister sivil toplum kuruluşları olarak sizler olun hep beraber aynı noktaya doğru, aynı hedefe doğru ilerlemek durumundayız. Türkiye'nin her alanda büyük atılımlar içerisinde olduğu bir dönemdeyiz. Aynı zamanda her alanda da büyük meydan okumalarla karşı karşıyayız. Onun için bu üç alanın devlet yönetiminin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşların bir araya gelerek bunların içerisine iş dünyasını, üniversitelerimizi ve kültür dünyamızı da katabiliriz. Bütün bu alanlarda hep beraber ortak hedeflere yürüme mecburiyetimiz var. Bizim iddiayla söylediğimiz; Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olması mecburiyetidir. Böyle bir sorumluluk, böyle bir ödev hepimizin ödevidir. Hep beraber bu uğurda çalışmak, bu uğurda çaba gösterme mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar ve Allah bilir bundan sonra karşı karşıya kalacağımız sınamalar çok daha güçlü bir Türkiye olmamızı mecburi kılmaktadır. Bu ülkede, bu coğrafyada zayıf ayaklarınız yere sağlam basmayan oradan buradan gelecek rüzgara göre yön alan bir ülke olması da imkan tanımadığını ifade etmek isterim. Ayrıca birincisi Türkiye ekonomik olarak güçlük olmak mecburiyetindedir. Türkçemizin çok güzel bir lafı var; 'elden gelen öğün olmaz, o da her vakit bulunmaz' biz başkalarının bize yapacağı yardımlarla geçmiş dönemlerde geçmiş o yıllar içerisinde yaşadığımız gibi sağdan soldan gelecek olan yardımlarla Türkiye'yi ayakta tutamayız. ya da Türkiye'nin bir takım başka mahfiller tarafından çizilen, bir takım kalkınma rotalarında ilerlemesiyle Türkiye'yi güçlü ve büyük bir ülke haline getiremeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması lazım. Bunun için de özellikle Allah'a çok şükür son yıllarda ekonomi alanında karşılaştığımız saldırılara rağmen bir derlenme toparlanma süreci içerisine girdik. Türkiye ekonomisini güçlendirecek adımlara atmakta olduğumuza hep beraber şahit oluyoruz, takip ediyoruz."

MALATYA -DHA

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Konya'da, yolun karşına geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba K. (40) yönetimindeki 42 ABB 530 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz öğrenilemeyen yaşlı kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Tuğba K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü -----------------Kaza yerinden detayPolisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA

Kaynak: DHA