DHA YURT BÜLTENİ - 26

27.11.2019 02:43 | Son Güncelleme: 27.11.2019 02:43

Bursa'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü

BURSA'nın İznik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü

Olay, İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Küme evleri olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Mehmet Solmaz'a ait tek katlı evin hemen yan tarafında bulunan odunlukta elektrik kontağının tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede tutuşan odunlar, üç kişinin yaşadığı yan taraftaki eve sıçradı. Alevler bir anda evi sararken yangını gören komşular evde yaşayan aileyi uyandırarak olası bir facianın önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 vatandaş sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması-Polis ekiplerinden detay-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),=====================================

Borç- alacak nedeniyle 3 aracı ateşe verdi MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Ö.D. (27), aralarında borç-alacak meselesi olduğu Serdar Yumru'nun kamyonetini ve yanında park halinde bulunan iki otomobili ateşe verdi. Olaydan sonra kaçan Ö.D., yakalandı.Olay, saat 23.45 sıralarında Subaşı Mahallesi Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki Serdar Yumru'ya ait 45 AAS 566 plakalı kamyonet, Ersoy Yıldırım'a ait 45 ZC 9093 plakalı otomobil ile Hakan Göker'e ait 35 PDP 41 plakalı otomobil kundaklandı. Araçların yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek araçların tamamen yanması engellendi. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ö.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'HEM BORCU VAR HEM DE GELMİŞ ARABAMI YAKMIŞ'Olaya ilişkin araç sahiplerinden Serdar Yumru yaptığı açıklamada, "Bu araçları yakan şahıstan 20 bin lira alacağım var. 9 aydan beri bu parayı ödemiyor. Bugün alacağımla ilgili tartışma yaşadık kendisiyle. Hepsi bu kadar. Gelmiş burada, evimin önünde arabamı ve diğer araçları yakmış. Hem borcu var, hem de gelmiş arabamı yakmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangından genel görüntü-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması-Yanan araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),====================================

4 gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu İZMİR'in Urla ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak (69), foseptik çukurunda ölü bulundu.Urla ilçesine bağlı Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkiindeki arazide zeytin toplayanlar, akşam saatlerinde arazinin yakınında bulunan bir foseptik çukurunda hareketsiz yatan erkek bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, foseptik çukurunda yapılan çalışmanın ardından kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DÖRT GÜN ÖNCE KAYBOLAN SENDİKACI OLDUĞU BELİRLENDİOlayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çukurda bulunan cesedin Mithat Paşa Caddesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak'a ait olduğu tespit edildi. Bayrak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Urla Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK'e bağlı 4 nolu Genel-İş Şube Başkanlığına seçilen Bayrak'ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Fotoğraf

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,====================================

Kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandı KÜTAHYA'da kullandığı elektrikli bisiklet üzerinde kalp krizi geçirerek kaza yapan Ramazan Altın ağır yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Çiniciler çarşısı girişinde meydana geldi. Cadde üzerinde elektrikli bisiklet kullanan Ramazan Altın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bisikletin kontrolünü yitiren Altın, yoldan çıkarak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Altın, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kalp krizi geçiren sürücünün ambulansa alınması-Devrilen elektrikli bisiklet-Sağlık ve polis ekipleri-Kaza yeri genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,======================================

Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı ambulans uçakla İzmir'e getirildi

ARNAVUTLUK'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı Cüneyt Kılınçpınar, gece geç saatlerde ambulans uçakla İzmir'e getirildi. Hastaneye sevk edilen Pınar, tedaviye alındı.Türkiye Sağlık Bakanlığı, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı için harekete geçti. Türkiye'den Arnavutluk'a ambulans uçak gönderen Sağlık Bakanlığı, depremde beli zedelenen Cüneyt Kılınçpınar'ın İzmir'e getirdi. Adnan Menderes Havalimanına inen ambulans uçaktan alınan Kılınçpınar, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede bekleyen Cüneyt Kılınçpınar'ın kardeşi Yiğit Kılınçpınar, "15 gün önce buradaydı. 4 gün izin yaptı. Daha sonra tekrar işinin başına gitti. Zaten bir bir buçuk ay kalıp dönecekti. Zaten kısa süreli bir eğitimdi bu. Sabah bize ulaştığında kendisi her yerin yerle bir olduğunu çok kötü olduğunu ve belinde bir ağrı olduğunu söyledi. Sadece bizim ulaştığımız şekilde bize anlatılan. Zaten çok uzun süre konuşamadık hattı gitti. Daha sonra Büyükelçilik ve Konsolosluk devreye girdi. Konsoloslukta sağolsun Büyükelçiliği arayıp kendisini hakkında bize bilgi verdi. Allah razı olsun. Bütün elinden gelen herşeyide yaptılar. Daha sonra ordaki özel bir Türk hastanesinde belinde kırık olduğunu söylediler bize. Bizde Türkiye'ye naklini istedik. Şuanda da bekliyoruz uçağı indi hastaneye doğru geliyor." diye konuştu. Öte yandan, Kılınçpınar ailesi hastanede beklediği sırada, ambulansla getirilen Cüneyt Kılınçpınar, hastane yönetiminin talimatı ile yakınlarına gösterilmeden hastanenin morg girişinden hastaneye alındı. Durumu öğrenen yakınları, Cüneyt Kılınçpınar'I göremedikleri için tepki gösterdi. Evli iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kılınçpınar'ın 15 gün eğitim vermek için Arnavutluk'a gittiği öğrenildi.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Hastaneden görüntü-Yakınlarından görüntü-Yiğit Kılınçpınar'dan röp.Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,=================================

Türkiye'nin yardım uçağı Tiran'a indi Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Türkiye'nin gönderdiği Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağı Tiran'a indi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerimize ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi" denildi.Öte yandan uçağın, Türkiye saatiyle 21.15 sıralarında Tiran Uluslararası Havalimanı'na indiği öğrenildi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'a 30 kilometre uzaklıktaki Dıraç'ta meydana gelen depremde, şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği, 600'ün üzerinde kişinin de yaralandığı tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Fotoğraflar

Haber: ANKARA,==================

Toplu tecavüzde engelli raporu bekleniyor BURSA'nın İnegöl ilçesinde, "Markete gidiyorum" diyerek Çanakkale'deki evinden ayrılan zihinsel engelli G.U. (22) adlı genç kıza tecavüz ettikleri iddia edilen 5'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, mağdur kızın engelli raporunun Adli Tıp'tan talep edilmesi için ertelendi.Olay, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında meydana geldi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde oturan G.U., "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Her yerde aranan ve 12 yıldır psikolojik tedavi gören, yüzde 40 zihinsel engelli genç kız, Çanakkale'de akaryakıt istasyonunda bir TIR'a binerek Kütahya'ya gitmek istedi. Kurşunlu Mahallesi'nde araçtan inen genç kız, burada Caner Y. ile tanıştı. İddiaya göre genç kızı bir barakaya götüren Caner Y., cinsel istismarda bulundu. Ardından para karşılığı Caner Y.'nin arkadaşları da G.U. ile ilişkiye giren genç kız, bir fırsatını bularak barakanın camından kaçtı.Yaşadığı dehşet dolu anların ardından kamyona binen G.U., önce Kütahya'ya, ardından trenle Eskişehir'e geldi. Eskişehir Tren Garı'nda polisin durumundan şüphelendiği genç kız, başından geçenleri anlatınca İnegöl Kurşunlu Jandarma Karakolu'na götürüldü.Burada başlatılan soruşturma kapsamında engelli genç kıza tecavüz eden Caner Y. ile para karşılığı ilişkiye girdikleri saptanan Ali K., Ayhan Y., Emir K. ve Uğur C. E.G., T.G., İ.A., S.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 10 kişiden Caner Y., Ali K., Ayhan Y., Emir K. ve Uğur C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.G., T.G., İ.A., S.B. ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

5'İ TUTUKLU 10 SANIK YARGILANDIİnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, haklarında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 5'i tutuklu 10 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. SEGBİS ile tutuklu bulundukları cezaevinden ifade veren tutuklu sanıklar ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarladı.Savunma yapan tutuklu sanıklardan Ali K., suçlamaları kabul etmediğini belirtti. G.U. ile rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen Ali K., "Bana hayat kadını olduğunu söyledi. Kendi rızasıyla ilişkiye girdim. Pişmanım. 10 aydır tutukluyum ve tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Ayhan Y. ise genç kızla cinsel ilişkiye girmediğini söyledi.

'BENİ TAHRİK ETTİ'Tutuklu sanık Emir K. da savunmasında, "İşten geldikten sonra mahallede bulunan babamın kahvesinde çalışmaya başladım. Bu sırada yanıma gelen Ali K., 50 TL karşılığında ilişkiye girdiğini söyledi. Gelip gelmeyeceğimi sordu, ben de işim olduğunu söyledim. Gelmeyeceğimi söylememe rağmen şahıs 3-4 kez telefonla aradı. Son aramada telefona çıkan kız 'Arkadaşların soruyor geliyor musun?' dedi. Daha sonra beni görüntülü aradılar ve kız yarı çıplaktı. Ben de 6 bira ve tost alarak çiftliğe gittim. Orada kızla birlikte Ayhan Y. ile Ali K. vardı. Oturduğumuz sırada yanıma gelen kız beni tahrik etti, birlikte olduk. 10 aydır tutukluyum. Mağdurum" ifadelerini kullandı.

100 TL KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİTutuklu sanık Uğur C. ise 100 TL karşılığında zihinsel engelli genç kız ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "4 Temmuz günü kahvelerde konuşuluyordu. Ben de bunu Emir K., isimli arkadaşıma sordum. Daha sonra birlikte kızın kaldığı hayvan çiftliğine gittik. Kız bana burada 100 TL karşılığında eskortluk yaptığını söyledi. Ben de 100 TL vererek ilişkiye girdim" dedi.Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan Caner Y. ise psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Sürekli halüsinasyon görüyorum. Beni evime yollayın, ailemle kalayım" dedi.Mahkeme heyeti 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, genç kızın adli tıptan raporunun gelmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

====================================

Kaynak: DHA