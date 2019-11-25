DHA YURT BÜLTENİ - 26

25.11.2019 23:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:53

Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de, dün katıldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü programından sonra haber alınamayan sınıf öğretmeni Ebru Kalaklıoğlu (45), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kent merkezinde bulunan Mehmet Ali Eren İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ebru Kalaklıoğlu'nun sabah okula gelmemesi üzerine, mesai arkadaşları aramaya başladı. Ancak Kulaklıoğlu'na bir türlü ulaşamayan öğretmen arkadaşları polise haber verdi. Kulaklıoğlu'nun Ovacık Mahallesi'ndeki evine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, 3'üncü kattaki dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yatağında hareketsiz bulunan Kulaklıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemeye göre, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Kulaklıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öğretmen Ebru Kalaklıoğlu'nun, dün okulundaki 24 Kasım Öğretmenler Günü programında yer aldığı, o saatten itibaren kendisinden haber alınmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı. Yağışın etkisinin azalmasının ardından hayat normale döndü. Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı. Bir kişi, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçtiği anlar görüntülendi. Sağanak sonrası hayat normale dönerken, su birikintileri belediye ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.

Görüntü Dökümü-----------Yollardan görüntü-Vatandaştan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber : Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Mersin'de kadınlar şiddete karşı yürüdü

Mersin'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yapan kadınlar, Şili'de eylemlerde gözaltına alınıp, işkence edilerek öldürüldüğü iddia edilen Daniela Carrasco'yu da andı.Merkez Yenişehir ilçesinde Kushimato Sokağı'nda toplanan kadınlar, kadın cinayetlerine ve şiddete tepki göstermek için Özgecan Aslan Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda kadın katıldı. Yürüyüşte, Şili'de süren eylemlerde gözaltına alındıktan sonra işkence edilerek öldürüldüğü iddia edilen pandomim sanatçısı Daniela Carrasco da anıldı. Çevredekilerin alkışlarla destek verdiği kadınların yürüyüşü Özgecan Aslan Meydanı'nda halaylarla devam etti. Burada platform adına açıklama yapan Elif Yaşar, "Kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının önlenebilmesi için, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir yaklaşımla bütün kamu kurum ve kuruluşları kapsayan acil eylemi planı hazırlanmalı. Kadına yönelik her türlü şiddeti önleyen ve kadınları koruyan İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması sağlanmalı. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmalı" dedi.

Görüntü dökümü-Kadınların yürüyüşü-Basın açıklaması

Süre: 01'22", Boyut: 153 MB

Haber-Kamera: Soner AYDINMERSİN, -

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Uçurumdan yuvarlanan otomobilden atlayarak son anda kurtuldular

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dağ yolunda kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlanırken, sürücü Ferhat Zeybek ve Emre Arı araçtan son anda atlayarak ölümden döndü. Yaralanan 2 kişi, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza, pazar günü saat 22.00 sıralarında, Turgutlu'nun Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaybolan köpeklerini aramak için gittikleri bölgeden dönen Ferhat Zeybek (38) yönetimindeki 35 JBS 51 plakalı otomobil, toprak yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Bu sırada sürücü Zeybek ile yanındaki Emre Arı (16), otomobilden atlayıp, son anda kurtuldu. 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Ana yola çıkan 2 yaralı, diğer sürücüler tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

LAR

Haber: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), -

Kaynak: DHA