DHA YURT BÜLTENİ - 25

Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalandı

DİYARBAKIR'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran günü milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

Leyla Güven hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararının verilmesinin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları arama çalışmalarında Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğunu saptadı. Güzel'in belirlenen adresine düzenlenen operasyonda Leyla Güven, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güven, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Leyla Güven'in gözaltına alınması

DİYARBAKIR,

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Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Kırıcı, evine gelen Ahmet S. tarafından çıkan tartışmada tabancayla ayağından vuruldu. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Adem S., Mehmet Kırıcı'nın evine gitti. Kapının önüne çıkan Adem S. ile Kırıcı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem S., yanındaki tabanca ile Mehmet Kırıcı'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol ayağından yaralanan Mehmet Kırıcı, ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kırıcı, polislere Adem S.'nin ateş ettikten sonra kaçtığını belirterek, "Sarı saçlı bir kadınla kaçtı" dedi.Polis, Adem S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Mehmet Kırıcı ambulansta-Ambulansın gidişi-Olay yeri-Polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

NİĞDE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Bor kara yolunda meydana geldi. M.A. yönetimindeki 51 ABJ 361 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AHU 802 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çarptı, diğeri ise sürüklenip, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yerinden görüntü-Otomobillerden görüntü-Ekiplerden görüntü-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE

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Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı İZMİR'in Bayraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı adam, mahalledeki 3 genç tarafından kurtarıldı. Yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri seferber oldu.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi 7065 sokakta bulunan tek katlı evde çıktı. Tek başına yaşadığı öğrenilen Hüseyin Karakuzu'nun evinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu arada ev sahibinin dışarı çıkmadığını gören mahallede oturan gençlerden Şemsettin Güneri, İbrahim Ethem Meral ve Özcan Karademir, yanan eve girerek Karakuzulu'yu dışarıya çıkardı. Ambulansa alınan Hüseyin Karakuzu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri ise itfaiye ekiplerini yardım ederek hem hortum tuttu hem de merdivenlerin taşınmasına destek oldu. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

CANLA BAŞLA MÜCADELE VERDİLER Yangın sırasında beraberinde iki arkadaşıyla birlikte eve girerek yaşlı adama kurtaran gençlerden İbrahim Ethem Meral, "Yangının çıktığını gördük. Arkadaşlarla birlikte geldik, müdahale ettik. Yukarıda amcamız vardı. Yangın büyüdü, amcamızı çıkarttık. Ondan sonra itfaiye geldi, yangına müdahale etti. Hepimiz birlikte, hortumu çektik, yangını söndürmeye çalışıyoruz. Allah'tan can kaybımız olmadı. Mala zarar geldi, Allah kimseye zeval vermesin. Yapmamız lazım, hepimizin yapması lazım. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.

'İNSANLARIN BİRBİRİNE BAĞIMLI OLMASI İÇİN, KENETLENMESİ İÇİN YAPTIK'Şemsettin Güneri ise böyle durumlarda insanların birbirlerine kenetlenip destek olması gerektiğini belirterek, "Mahallemizde çıkan yangında, arkadaşlarla beraber müdahale ettik. Üst katta bir yaşlı amcamız var, tansiyon hastası o da kapı kilitli olduğu için müdahale edemedi. Özcan arkadaşımla beraber korkuluğu kırıp, onun aşağıya inmesini sağladık. İnsanların birbirine bağımlı olması için, kenetlenmesi için yaptık." diye konuştu.

FİLM GİBİ SEYRETTİLER Yangını görünce olay yerine gelen çok sayıda vatandaş ise yangını film gibi seyretti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını unutan vatandaşları, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirterek evlerine gitmesi yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaler sonucunda, yangın tamamen söndürüldü. Evde soğutma çalışmaları sürerken, maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntü-İtfayi ekiplerinden görüntü-Vatandaşların itfaiye ekiplerine yardımından görüntü-İbrahim Ethem Meral röp. -Şemsettin Güneri röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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Zincirleme kazaya neden olan 30 koyun telef oldu, 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı