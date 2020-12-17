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DHA YURT BÜLTENİ - 25

17.12.2020 05:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 05:04
DHA YURT BÜLTENİ - 25

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıSİVAS'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Üçlerbey Mahallesi Yahyabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bekir K. yönetimindeki 58 DA 674 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye çıkan Yaşar T.'Nur kullandığı 16 HH 0038 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan İ.B. ile M.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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