DHA YURT BÜLTENİ - 25

Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kuyumcu dükkanına gelip kepenkleri otomobile bağladıkları halatla çektikten sonra durumu fark eden esnafın tepki göstermesi üzerine kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin dükkanı soyma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Hisar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde Hamit Önder'in kuyumcu dükkanında meydana geldi. Otomobille kuyumcuya gelen 4 kişi, iş yerinin kepenklerini halatla çekip açtıktan sonra camı kırdı. İçeri girmeye çalışan şüphelileri gören esnaf, tepki gösterince otomobile binip kaçtılar.

KİMLİKLERİ 5 SAATTE TESPİT EDİLDİ

Domaniç Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek yaklaşık 5 saatte şüphelilerin kaçtıkları otomobil üzerinden kimliklerini tespit etti. Maskeli olan ve yüzlerini kapatan şüpheliler Z.E., Y.K., H.K. ve Ö.T. Bursa'nın Gemlik ilçesinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya'nın Domaniç ilçesine getirilen 4 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDIŞüphelilerin kuyumcu soygunu girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille kuyumcu dükkanı önüne gelen şüpheliler, araca bağladıkları halatla kepenkleri kırdı. Daha sonra dükkan camını kırıp içeri girmeye çalışan şüpheliler, çevre esnafın tepkisi üzerine geldikleri otomobile binerek kaçtıkları görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı