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DHA YURT BÜLTENİ - 25

07.12.2020 19:02 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:06
DHA YURT BÜLTENİ - 25

İzmir'de sağanak; mazgallar taştı, yollarda su birikintileri oluştu İZMİR'in Bayraklı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle mazgallar taştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de sağanak; mazgallar taştı, yollarda su birikintileri oluştu

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle mazgallar taştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin Ege'nin kıyıları için verdiği şiddetli sağanak uyarısının ardından İzmir şehir merkezinde de yağmur etkili oldu. Saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak sebebiyle Bayraklı Şehit Hakan Uysal Caddesi'ndeki mazgallar doldu. Mazgalların taşması sebebiyle hem caddede hem de Bayraklı Sevgi Yolu'nda su birikintileri meydana geldi. Birçok kişi biriken sular sebebiyle yolun karşısına geçmekte zorlanırken, yağmurun dinmesini bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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