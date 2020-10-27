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DHA YURT BÜLTENİ - 25

27.10.2020 19:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:19
DHA YURT BÜLTENİ - 25

Anamur'da yanan alanlar havadan görüntülendiMersin'in Anamur ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen orman yangınını söndürmek için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Anamur'da yanan alanlar havadan görüntülendi

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen orman yangınını söndürmek için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, karadan müdahale devam ediyor. Yangının etkilediği ormanlık alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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