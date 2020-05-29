DHA YURT BÜLTENİ - 25
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 25

Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü (2)CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDISamsun'da motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan'ın başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili şüpheli F.Ç.

DHA YURT BÜLTENİ - 25
29.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:59

Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Samsun'da motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan'ın başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili şüpheli F.Ç. Atakum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli F.Ç. sağlık kontrolü için Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------Şüphelinin hastenden çıkarılışı-Detaylar-Hastane dışından detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY (SAMSUN),

=====================

Otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Özgür Emir, araçta sıkışarak yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Özgür Emir yönetimindeki 01 FZ 142 plakalı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı fark eden vatandaşlar, başından aldığı darbe ile yaralanan ve araçta sıkışan sürücüsü Özgür Emir'e ilkyardımda bulunup, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Vatandaşlar ve itfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkartılan Özgür, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazanın ardından çift yönde tek şeritten verilen trafik akışı, otomobilin çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Haber
Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adnan Menderes Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Sezen Aksu Özkan Uğur Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 00:02:50. #1.14#
title