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DHA YURT BÜLTENİ - 25

Serinlemek için gölete giren 2 kardeş, boğulduADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için gölete giren Bahat Şimşek (18) suda çırpımaya başlayınca onu kurtarmak isteyen ağabeyi Serhat Şimşek (22) de suya girdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 25
23.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:34

Serinlemek için gölete giren 2 kardeş, boğuldu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için gölete giren Bahat Şimşek (18) suda çırpımaya başlayınca onu kurtarmak isteyen ağabeyi Serhat Şimşek (22) de suya girdi. Akıntıya kapılan iki kardeş, boğuldu. 

Olay, ilçeye bağlı Hasantigin köyünde meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Baraj göletine giren Bahat Şimşek bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden ağabeyi Serhat Şimşek, kardeşini kurtarmak için suya girdi. Ancak Serhat Şimşek de akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Bu sırada çevredekileri iki kardeşi kurtarmak için gölete atladı. Çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan kardeşler, ihabar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahat ve Serhat Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kahta Devlet HastanesiAmbulanslarHastane morgo önü-Morgon önüne gelen geçlerin yakınları-Morgda asker aracı ve askerlerGenel ve detay görüntüler

Haber: Haci BOZKURT-Kamera -ADIYAMAN-DHA)

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Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL ceza 

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen atlarıyla halk plajında gezen 5 ciritçiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Ciritçiler, atları ateş bastığı için sahile getirdiklerini söyledi.

Darıca ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki halk plajında atlarını  koşturan 5 ciritçiyi fark eden polis, ciritçileri sokağxa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle müdahalede bulundu. Polisin ceza yazacağını öğrenen bir ciritçi, atlardan birisinin ateşinin çıkması üzerine sahile gelerek atları denize soktuklarını söyledi. Bu durumu mazeret olarak kabul edemeyeceklerini belirten polis, diğer atların neden sahilde olduğunu sordu. Polis, 5 ciritçiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle 3 bin 150'şer TL ceza kesti. Ciritçiler cezanın  kesilmesinin ardından atlarını alarak ahırlarına götürdü.

Kaynak: DHA

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