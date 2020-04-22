DHA YURT BÜLTENİ - 25 Manisalılar gökyüzünde merak uyandıran görüntüyü anlattı MANİSA'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde 11-13 Nisan tarihleri arasında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, gökyüzünde mavi renkli bir cisim olduğu görüldü.

Manisalılar gökyüzünde merak uyandıran görüntüyü anlattı

MANİSA'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde 11-13 Nisan tarihleri arasında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, gökyüzünde mavi renkli bir cisim olduğu görüldü. Cisim karşısında panik yaşayan vatandaşlar o anları Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı.

Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde, 3 gün üst üste saat 21.00 itibarıyla ortaya çıkan ve yaklaşık 1 saat boyunca görünen cismin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı. Gökyüzündeki merak uyandıran cismi gören vatandaşlardan kimi cismi drone benzetirken, kimisi ise yıldıza benzettiklerini söyledi.

Şehzadeler ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası otobüs şoförü Sercan Arslan (38), "Biz ilk gördüğümüzde oyuncak bir cisim gibi geldi. Drone zannettik. Cep telefonumdan kamerayı açtım. Yakınlaştırarak baktım ve yakınlaştırdıkça da yıldız şeklinde farklı bir cisme benzettim. 3 gece gördüm arka arkaya ve farklı şekillerde gördüm. Ne olduğu hakkında çok endişelendim ve meraklandım" dedi.

'İLK BAŞTA GÖZ YANILMASI SANDIM'

Şehzadeler ilçesinde oturan bir diğer vatandaş kuaför Kerim Çanlı (32) ise, "Akşam saatlerinde babamla birlikte balkonda oturup kahve içiyorduk. O sırada mavi bir cisim gördüm. İlk başta göz yanılması olarak düşündüm. Sonrasında babam da aynı şeyi gördü. Telefonu çıkarıp kamerasıyla yakınlaştırdığımda ise farklı bir cisim olduğunu gördüm. Büyük bir yıldız gibi bir şeydi. İki tane yıldızın birleşmiş hali gibiydi. Hatta babamla bunun ne olduğu üzerine bir kaç saat tartıştık. Bir kaç gün aynı şeyi aynı yerde gördük. Bunun üzerine bayağı bir araştırma yaptık ama bir sonuca ulaşamadık. Ne olduğunu hala merakla bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Mavi renkli cismin vatandaş kamerasından çekilen görüntüsü-Vatandaşlardan Sercan Arslan ve Kerim Çanlı ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Havaya rastgele ateş açan kişi, yakalandı GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, M.G. (39) av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açarken, güvenlik korucusu ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı. M.G. polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası M.G., av tüfeğiyle etrafa bir anda rastgele ateş açmaya başladı. Mahalleli durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak M.G.'ye elindeki tüfeği bırakmasını ve teslim olmasını söyledi. Ancak polisi dinlemeyen M.G. rastgele ateş açmaya devam etti. Polis bunun üzerine zırhlı araçlarla M.G.'nin etrafını sararak sıkıştırdı. Bu sırada bir polis memuru M.G.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne götürüldü.

M.G.'nin çevreye açtığı ateş sırasında olaya müdahale etmeye çalışan bir güvenlik korucusunun ise ayağına isabet eden saçmalarla yaralandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Başpınar mahallesi kırsalı-Şahıs arazide elinde tüfekleGenel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Balkan Senfoni Orkestrası'nın 40 müzisyeni evlerinden İstiklal Marşı'nı seslendirdi

TRAKYA Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, TBMM'nin 100'üncü yılı için evlerinden İstiklal Marşı'nı çaldı. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip büyük ilgi gördü.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer'in yönetiminde devlet konservatuvarı öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan 40 müzisyen evlerinden online bağlanarak enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. TBMM'nin 100'üncü yılı için hazırlanan klip üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşılırken büyük ilgi gördü.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, anlamlı bir video hazırladıklarını belirterek, "23 Nisan Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Edirne ve Trakya Üniversitesi'nden sevgiler, selamlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Üniversitenin tanıtımıİstiklal Marşı'nın çalınmasıProf.Dr. Zafer'in açıklaması

Haber: Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleri devam ediyor İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin denetimleri ile devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın, 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı bulunan 31 ilde bugün saat 15.00- 00.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından Gaziantep kent merkezi ve 7 ilçesinde denetimler yapılıyor. Valilik koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri, gıda üretim ve satış noktaları, fırınlar ve semt pazarlarında tedbir ve denetim yaparken, polis ve jandarma ekipleri ise yol kontrollerinde seyahat izin belgesi sorgulaması, ateş ölçümü ve maske kullanımı tedbirlerini denetliyor. Kent merkezinde, bankalar ve pazarlar önlerinde önlem alan ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Zabıta ekiplerinin denetlemesiZabıtanın vatandaşlara uyarısıPazar girişlerinde ateş ölçümüZabıtanın alışveriş yapanları uyarmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Gökova'ya yerleşen Seda Sayan'dan belediye başkanına ziyaret

MUĞLA'nın Milas ilçesinden aldığı villaya yerleşen ünlü sanatçı Seda Sayan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti. Sayan, bölgenin tanıtımı için yapılacak olan her türlü projeye destek olacağını ifade etti.

Ünlü sanatçı Seda Sayan İstanbul'u terk ederek 2 ay önce Gökova Ören Mahallesi'nde lüks bir villa ile Yalı Mahallesi'nde restoran aldı. Bölgeye yerleşerek işletmecilik yapacak olan ünlü sanatçının konakladığı oteli de satın almak için pazarlığa başladığı öğrenildi. Eniştesi Coşkun Yıldız ile Milas'a gelerek Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı ziyaret eden Sayan, Milaslıların yakın ilgisinden çok memnun kaldığını belirterek, "Beni çok seviyorlar ve çiçeklerle bekliyorlar. Bana sürekli 'Buralı mı oldunuz' diye soruyorlar. Sabah yürüyüşe çıkıyorum, geçit töreni gibi oluyor. Türkiye'nin en cennet köşesinde yaşıyorsunuz. Ören için yapılacak her türlü tanıtımda ben de destek olmak isterimö dedi.

Seda Sayan'ın da artık bir Milaslı olduğunu belirten Başkan Tokat, "Uzun vadeli stratejik planlamalarımız içerisinde Ören'i spor turizm alanı olarak hazırlama çalışmamız var. Böylelikle 12 ay turizmden yararlanılabilecek. Sizlerin de artık bir Örenli olmanız bu anlamda çok önemli. Hep birlikte Ören'in tanıtımı için güzel projeler üretebilirizö diye konuştu. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette sanatçı Seda Sayan Başkan Tokat'tan Milas ve Ören hakkında bilgilerde aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Seda Sayan'ın ziyaretinden görüntü-Seda Sayan ve Belediye Başkanının sohbet görüntüsü

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Yol kenarında bekleyen TIR sürücüsü, başka bir TIR'ın çarpmasıyla öldü EDİRNE'de, beton yüklü TIR'ın çarptığı parık halindeki başka bir TIR'ın sürücüsü Yunus Saz (56), hayatını kaybetti.

Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Yunus Saz'ın kullandığı 35 PIH 69 plakalı TIR arıza yaptı. Saz, TIR' yol kenarına park etti. Saz'ın arızayı haber vermesi üzerine TIR'ın dorsesi aynı firmadan Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 PMF 77 plakalı TIR'a aktarıldı. Bu sırada S.G.'nin kullandığı 34 GA 0102 çimento yüklü TIR kontrolden çıkarak, önce kenardaki TIR'ın dorsesine ardından da Yunus Saz'a çarptı. TIR, bariyere çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Saz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü S.G. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Kaza yerinden detaylar-Ölen kişinin cesedi-Polis ekiplerinin çalışması-Trafik ekiplerinin kontrollü geçiş sağlaması-Karayolları ekiplerinin önlemi-Savcının incelemesi-Kaza yerinden detaylar-Cesedin kaldırılması

Haber-Kamera: Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,-

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Koronavirüs, hurma satışlarını etkiledi KAYSERİ'de koronavirüs salgını, ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan hurmada satışları olumsuz etkiledi. Esnaf Bekir Özer, "Bizim işlerimizde yüzde 70 azalma oldu. Şu an hurma satışımızın zirve yapması gerekiyordu" dedi.

Koronavirüs salgını, Ramazan ayına 2 gün kala hurma satışı yapan esnafın işlerini olumsuz etkiledi. Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde hurma satışı yapan Bekir Özer, koronavirüs nedeniyle sektörlerinin etkilendiğini söyledi. Vatandaşların hurma alırken bir tedirginlik yaşamaması gerektiğini belirten Özer, "Koronavirüsün etkilendiği ilk sektör biz olduk. Bizim işlerimizde yüzde 70 azalma oldu. Şu an hurma satışımızın zirve yapması gerekiyordu. Vatandaşlarımızın alması için fiyatları tabandan tutuyoruz ki insanlar hurma yiyebilsin ve bağışıklığını güçlendirebilsin. İnsanların hurma alırken kafasında soru işareti oluyor. Birkaç müşterimiz 'Bu hurma ne zaman geldi' gibi sorular soruyor. Hurma 10'uncu ayda çıktığı için Ekim 2019'un mahsulüdür. Hurmalarda herhangi bir problem yok. İnsanların bu yönden kafalarının rahat olmasını tercih ediyoruz. Gelen müşterilerimize de bunu anlatıyoruz" diye konuştu.

'İNSANLARIMIZ HURMA TÜKETMELİ'

Vatandaşların hurma alabilmesi için fiyatları minimum seviyeye indirdiklerini kaydeden Özer, "Hurmalarımız 20 TL'den başlayarak 30 TL'ye kadar çıkıyor. İnsanlar talep etsin diye fiyatları minimum seviyeye indirdik; ama virüs bizim satışlarımızı etkiledi. İnsanların daha organik şeyleri tercih etmesini isteriz. Bir insan sadece et yiyerek ve ekmek yiyerek yaşayamaz. Bir insan sadece Medine hurması yiyerek bir ömür boyu yaşayabilir. İnsanlara tavsiyemiz hurmayı bol bol tüketmeleridir. Yurtdışından geliyor diye bir şüpheye kapılmasınlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bekir Özer ile röportaj -Hurmadan detaylar -Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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18 ailenin 22 bin TL veresiyesini kapattı, defteri yaktırdı AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalına gelerek 18 ailenin toplam 21 bin 750 TL veresiye borcunu ödedi. Bakkal sahibi Murat Halal, borcu ödenen ailelerin çok mutlu olduğunu ve veresiye defterini yaktığını söyledi.

Sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Dallıca Mahallesi'nde Murat Halal'ın işlettiği bakkala gelen bir hayırsever, veresiye defterini görmek istedi. Defteri inceleyen hayırsever kişi, 18 ailenin toplam 21 bin 750 TL olan veresiye borcunu ödemesinin ardından bakkal sahibi Halal'dan defteri yakmasını istedi. Halal da bunun üzerine veresiye defterini yaktı. 18 aileye ise durumu Dallıca Mahalle Muhtarı Ali Uçar iletti.

'KUL SIKIŞMAYINCA HIZIR YETİŞMEZMİŞ DERLER'

Hayırsever vatandaşın ismini vermediğini belirten bakkal sahibi Murat Halal, "Tanımadığım bir arkadaş veresiye defterini sordu. Kim olduğunu sorduğumda 'Vatandaşım' diye cevapladı. 'Buradan alışveriş yapanları veresiye defterinden seçelim' deyince bende 18 aile tespit ettim. Toplamda ortaya çıkan 21 bin 750 lirayı ödedi ve ayrıldı. Allah hayrını kabul etsin. Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bugünlerde böyle vefalı insanlarımızdan Allah razı olsun. Borcu ödenen ailelerimiz de çok mutlu oldu. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş derler. Kendisi, benden veresiye defterini yakmamı rica etti. Onun ricası üzerine ben de veresiye defterini yaktım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Mahalle bakkalından görüntü.-Murat Halal röportaj görüntüsü

-Veresiye defterinin yakılmasından görüntü

Haber – Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Elazığ'da lösemili çocuklara 23 Nisan sürprizi

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi gören 35 lösemili çocuk için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Umut ve Yaşam Derneği Elazığ Şubesi'nce hastanenin bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan etkinlikte gitar eşliğinde şarkılar söylendi, havaya balonlar bırakıldı. Hastanede tedavi gören lösemili çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun yazılı pankart açılarak moral desteği verildi. Lösemili çocuklar ise o anları pencerelerinde izledi.

Kaynak: DHA