DHA YURT BÜLTENİ - 25

01.01.2020 01:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:03

SAĞLIK, İTFAİYE, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ YENİ YILA MESAİ YAPARAK GİRDİ

TOKAT'ta, yeni yıl mesaisinde olan itfaiye , 112 Acil Servis ve polis ekipleri yeni yıla görevlerinin başında çalışarak girdi.Tokat'ta yeni yılın karşılandığı saatlerde, eğlence merkezlerinde doluluk yaşanırken, 112 Acil Servis, itfaiye , jandarma ve polis ekipleri ise yılbaşı mesaisi yaptı. 24 saat süresince her zaman göreve hazır olduklarını ifade eden, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Nurten Sandal Aktaş "Bizler vatandaşlarımıza 27 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 44 ambulans, 347 personelimiz ile hizmet veriyoruz. 2020 yılın milletimize sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz" dedi.Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürü Sebati Demirci de ekibiyle birlikte yeni yıla çalışarak girdiklerini belirterek, "Bizler, 7/24 olarak çalışmaktayız. Bugün de 1'inci grubumuz görevde onlarla birlikte görevdeyiz. 2020 yılında tüm herkese mutlu yıllar dileriz" diye konuştu.Polis ve jandarma ekipleri de yılbaşı gecesi boyunca belirlenen görev yerlerinde rutin kontrollerini gerçekleştirerek, her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mesai yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İtfaiye ve 112 merkezlerinden görüntüler-İtfaiye müdürünün açıklamaları-112 Başhekiminin açıklamaları-Görevdeki polis ve jandarma ekipleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,=======================================

BAKAN TURHAN YENİ YILA BOLU'DA KARAYOLLARI İŞÇİLERİ İLE GİRDİ ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yeni yıla Bolu Dağı'nda karla mücadele çalışması yapan Karayolları işçileriyle birlikte girdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni yıla sayılı saatler kala Ankara ve Bolu arasında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği'ni ziyaret etti. Burada işçilerle bir araya gelen Turhan, daha sonra Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişine geldi. Bakan Turhan'a AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti. Bakan Turhan, Bolu Dağı Tüneli Komuta Kontrol Merkezi'nde tünel işletme şefi Murteza Beşiroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, şunları söyledi: "İnşallah 2020 yılı ülkemiz, milletimiz, tüm dünya için barış ve huzurun tesis edildiği bir yıl olur. Burada arkadaşlarımız gece gündüz 24 saat bu yollarda seyreden trafiğin emniyetli ve konforlu bir şekilde seyehat etmesini, ulaşım hizmetini sağlamak için azim ve gayretle çalışıyorlar. Ülkemizin her köşesinde ulaşım adına karayolu ulaşımında, deniz ulaşımında, hava ulaşımında, demiryolu ulaşımında 140 bin kişilik ulaştırma ailesiyle bu hizmetleri veriyoruz. Ulaşım ve iletişim hizmeti insanımızın sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli bir hizmet. Bunun kesintisiz bir şekilde verilmesi hayatın kolaylaştırılması adına çok önemlidir. Kar ve buz mücadelesinde karayollarında her türlü tedarikler, ekip ve ekipmanlar, bakım mücadelesinde kullanılan malzemeler refüj mahallerinde temin edilmiştir. Burada mücadele eden kar buz mücadelesi yapan çalışma arkadşlarımız 24 saat bu hizmeti vermektedirler. Amacımız insanımızın hayatında ulaşım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sağlanmasıdır. Bu yollarda seyahat eden sürücülerimizin araçlarını kışa hazır halde bakımlarını yapmaları önemli. Yola çıkarken tedarikli olmaları ve özellikle seyehat edecekleri güzergah hakkında iklim şartlarını, yol şartlarını ilgili karayollarının sitesinden öğrenmeleri onların menfaatleri icabıdır." Bakan Turhan ve beraberindekiler daha sonra işçilerle yemek yedi. Yeni yıla Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'nde giren Mehmet Cahit Turhan daha sonra D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde bulunan Karayolları Bolu Dağı Bakımevi'ndeki işçilerle bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cankurtaran Bakım İşletme görüntüleri-Bolu Dağı Bakım İşletme görüntüleri-Bakan Turhan'ın açıklamaları-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,==================================

ESKİŞEHİR'DE DAVULLU ZURNALI YILBAŞI PARTİSİ

ESKİŞEHİR'de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, yeni yıla soğuk havaya rağmen davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi. Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi'nde 2 derecelik soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık toplandı. Davullu zurnalı sokak partisine katılan binlerce kişi bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla 2020'ye 'merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an Porsuk Çayı üzerinden onlarca havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını davul zurna eşliğinde eğlenerek kutladı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise kentteki yılbaşı kutlamaları için yaklaşık 2100 kadar personel görevlendirerek güvenliği sağladı. Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuz yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Caddede toplanan kalabalık-Davul zurna eşliğinde oynayanlar-Kutlamaları izleyenler-Yılbaşı sayımı-Davul zurna-Oynayan ve kalabalık-Yeni röp.leri-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,=======================================

ÇANAKKALE VE TRUVA ATI 2020'NİN İLK DAKİKALARINDA HAVAİ FİŞEKLERLE AYDINLANDI ÇANAKKALE Belediyesi tarafından Yat Limanında düzenlenen havai fişek gösterisi, kordonboyu ve Truva Atı önünde görsel şölene dönüştü. Binlerce kişinin akın ettiği kordon boyundaki havai fişek gösterisi 20120'NIN ilk dakikalarında nefesleri kesti. Çanakkaleliler bu anları fotoğraf ve selfie ile ölümsüzleştirdi.Çanakkale'de binlerce kişi 2020 yılının ilk dakikalarında kordonboyuna akın etti. Çanakkale Belediyesi tarafından yat limanında düzenlenecek olan havai fişek gösterisi öncesinde binlerce kişi kordonboyu ve Truva Atı önünde beklemeye başladı. Saatler 00.00'ı gösterdiği 2020 yılının ilk saniyelerinde başlayan havai fişek gösterisiyle görsel şölen yaşandı. Havai fişekler kordonboyu ve Truva Atı'nı aydınlatarak muhteşem manzaralar ortaya çıkardı. Bu anlarda 2020 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan binlerce vatandaş ellerinde cep telefonlarıyla havai fişek gösterisi eşliğinde selfie ve fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yat Limanı ve Truva Atı'nda ile havai fişek'ten genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,========================================

İZMİT'TE 'RETROBÜS' KONSERİ İZMİT'te, yeni yıla 'Retrobüs' grubunun konseriyle eğlenerek girenler ardından kıvılcım gösterisini izledi. İzmit Belediyesi önündeki meydanda kurulan sahnede Retrobüs konser verdi. Retrobüs grubu, sahne performansları ve söyledikleri şarkılarla izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Konser sırasında, sahnede kurulan platformdan izleyenlerin üzerine yapay kar püskürtüldü. Yeni yılın karşılandığı geri sayımın ardından yapılan kıvılcım gösterisi güzel görüntülere sahne olurken, bazı vatandaşlar gökyüzüne balon göndererek dilek diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Konserden görüntüler-İzleyicilerden görüntüler-Geri sayımın yapılması ve kıvılcım gösterisi-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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Kaynak: DHA