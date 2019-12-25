DHA YURT BÜLTENİ-25

25.12.2019 00:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:46

Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'deki yangınların 38'i söndürüldü (2)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SABOTAJ İDDİALARINI YALANLANDI

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde farklı noktalarda meydana gelen 58 orman yangının bölücü terör örgütü tarafından çıkarıldığı ve olayı terör örgütünün üstlendiği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak, ilgili kurumlar Bakanlığımız ve valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Bu tür üstlenmelerin bölücü terör örgütünce propaganda amaçlı yapıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmelerin resmi kanallar tarafından kamuoyuna yapılacağı ve bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Haber: ANKARA,==================

Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (9)ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Karadeniz Bölgesi'nde birçok noktada etkili olan orman ve örtü yangınlarıyla ilgili Ordu Valiliği de gece saatlerinde açıklama yaptı. "İlimiz genelinde 23.12.2019 Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayan ve son 48 saattir etkili olan aşırı rüzgar ve fırtına sonucunda; 19 ilçemizde, 56 farklı noktada, farklı zaman dilimleri içerisinde örtü, fındık bahçesi ve orman yangınları meydana gelmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meydana gelen örtü, fındık bahçesi ve orman yangınlarına; Valiliğimizin koordinasyonunda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, OSKİ ekipleri, İlçe Belediyeleri, Orman İşletme Şeflikleri ve kolluk kuvvetleri tarafından anında müdahale edilmiştir. Çıkan orman ve bitki örtüsü yangınlarının kontrol altına alınarak, yerleşim yerlerine sıçramadan ve vatandaşlarımız zarar görmeden söndürülmesi için yoğun çaba ve gayret gösterilmektedir. Bölgemizde meydana gelen orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğu bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Bahçe temizliği sonrasında yakılan ateşler, aşırı rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle kontrol dışına çıkmakta ya da söndü zannedilen ateşlerin rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenmektedir. Yangınların bir diğer sebebi ise, rüzgardan dolayı havai elektrik hatlarının ağaçlara temas etmesi veya tellerin birbirine sürtünmesidir." Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Diğer taraftan, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 17 ilçemizin 153 mahallesinde elektrik kesintisi ve 295 trafo arızası meydana gelmiştir. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik kesintilerini ve trafo arızalarını gidermeye yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmektedir. Meydana gelen örtü ve orman yangınları, olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır.Meteorolojik verilere göre rüzgarın 25.12.2019 Çarşamba günü (yarın) öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerde kuvvetli, iç kesimlerde fırtına şeklinde devam etmesi beklendiğinden, örtü ve orman yangını, ev yangını, soba zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Haber: ORDU,================

AİLE HEKİMİ DOKTOR İNTİHAR ETTİ MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sağlık ocağında aile hekimi olduğu öğrenilen doktor Musa A.(48), oturduğu apartmanın çatı katındaki kömürlüğünde kendini asarak intihar etti. Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesindeki bir apartmanın kömürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dr. Musa A., akşam saatlerinde oturduğu apartmanın çatı katındaki kömürlüğüne giderek kendini iple astı. Eşinin eve gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen Fatma A., ilk önce apartmanın yakınında bulunan bir kahvehaneye gitti. Burada eşini bulamayan Fatma A., oturdukları apartmanın kömürlüğü çıktığında Musa A.'yı ipte asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Musa A.'nın yaşadığının belirlemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Musa A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Musa A.'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu.Polis ekiplerin olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ambulansın apartmanın önüne gelmesi-Doktor Musa A.'nın ambulansa taşınması-Ambulansın olay yerinden ayrılması-Apartmanın dışarıdan görüntüsü

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),====================================

KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE KAPANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun karayolu ulaşıma kapandı. Göksun ilçesinde yarın okullar bir gün süreyle tatil edilirken, kar nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada ise 1 kişi yaralandı.Kahramanmaraş merkezde yağmur, yüksek kesimleri ve kuzey ilçelerinde ise kar etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle Kahramanmaraş- Göksun karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çift yönlü olarak yolu açık tutmak çaba gösterirken, yoğun kar nedeniyle yol kısa sürede tekrar kapanıyor.

ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALIKarın yolu kapatmasının yanı sıra kazalar da meydana geliyor. Kahramanmaraş- Göksun karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Ayrıca kar nedeniyle birçok araç da yolda kaldı.

GÖKSUN'DA OKULLAR TATİLÖte yandan trafik polisleri de kar nedeniyle güzergah boyunca tedbir aldı. Ekipler kar lastiği ve zinciri olmayan tüm araçlar ile TIR'ların geçişine izin vermiyor. Ayrıca yoğun kar nedeniyle Göksun ilçesinde okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Tünel önünde bekleyen polis otosu-Kar yağması-Sürücünün zincir takması-Yol açma çalışmaları-Yolda kalan araçlar-Sürücülerle röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

Kamyon ile çarpışan otomobildeki amca- yeğen, öldü ÇORUM'da, saman balyası yüklü kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobildeki Şükrü Uzuner (57) ile yeğeni Recep Uzuner (21), hayatını kaybetti.Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorum- Ortaköy karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Şükrü Uzuner yönetimindeki 19 TN 974 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şükrü Uzuner ile yanındaki yeğeni Recep Uzuner, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Uzuner ve amcası Şükrü Uzuner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,=============================

Sivas'ta, aracın çarptığı yaya öldü SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, bir aracın çarptığı Galip Sinan Oflaz (56), hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Kanak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen, kamyon ya da TIR olduğu düşünülen bir araç, yolda yürüyen Galip Sinan Oflaz'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Galip Sinan Oflaz'ın cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,===============================

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yüzde 30 indirimli su BURSA'da ihtiyaç sahibi vatandaşların içme suyunu yüzde 30 avantajlı fiyatla kullanmasını sağlayan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. İndirim kararının 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, Bursa'daki içme suyu fiyatları güncellendi. Alınan karara göre; sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, dullar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler ve 2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan aileler, 1 Ocak tarihinden itibaren içme suyunu 30 indirimli kullanacak. Toplantıda ayrıca, 'BUSKİ'nin işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle' içme suyu fiyatlarında da zorunlu olarak yüzde 15 oranında zam yapıldı. İndirim ve artış kararları, tek maddede oy çokluğuyla alındı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, içme suyundaki indirim kararının 'Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca onaylanan, her yıl güncellenen listelere göre' yapılacağını söyledi. Kararın 44 bin civarında ihtiyaç sahibini ilgilendirdiğini belirten Başkan Aktaş, sudaki artışın ise yağışların yetersiz kalması ve ekstra yatırımların finansmanı anlamında zorunlu olarak yapıldığını vurguladı.

CHP'DEN BAŞKAN AKTAŞ'A TEBRİKÖte yandan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, bu yıl ilk kez düzenlenen ve 29 Aralık tarihinde sona ermesi planlanan Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı nedeniyle Başkan Aktaş'ı kutladı. Ayradilli, 'Çok başarılı bir hizmet' olarak nitelendirdiği etkinliğin Bursa ve merkez ilçelerinin yanı sıra taşra bölgelerinde de yapılması gerektiğini kaydetti.

Haber: Mehmet İNAN/ BURSA,

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Kaynak: DHA