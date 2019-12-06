DHA YURT BÜLTENİ - 25

06.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:49

TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3)

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ

Bursa'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulu Cami'de ikindi namazını kıldıktan sonra çarşı esnafıyla sohbet etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur aktaş'ı tarihi belediye binasında ziyaret eden Şentop, ardından Bursa Valiliği'ne geçti. Burada Vali Yakup Canbolat ve Bursa milletvekilileri ile bir araya gelen Şentop, daha sonra Panorama 1326 müzesini ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

--------------Ulucamiden çıkış vatandaşlarla sohbet-Esnaf ziyareti-Büyükşehir Belediyesi Ziyareti-Valilik Ziyaret-Panorama 1326 ziyaret-Detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın Yozgat'ta, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan eski evde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Akşam saatlerinde Kent merkezi İstanbulluoğlu Mahallesi'nde, Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde, yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, evin boş olduğunu söyleyerek, "Bugün yangın çıktı, kundaklanmış olabilir" dedi. Muhtar Deniz, evin yandığını İhsanoğlu ailesine bildirdiklerini söyledi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı (3)

1 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i (56), tüfekle vurarak öldüren ve yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Mahmut Aydoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emrah T. ve İrfan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'YANLIŞLIKLA OLDU'Mahmut Aydoğdu'nun jandarmadaki ifadesinde, Yüksel Berk'in aniden karşısına çıktığını ve yanlışlıkla ateş açarak ölümüne neden olduğunu söylediği öğrenildi.

HABER: Tayfur KARA, SAMSUN

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Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama Burdur'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıldır aranan, örgütün Alanya'da bulunan ve kapatılan erkek yurdunun müdürü H.K., jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan H.K., tutuklandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan, Alanya'da terör örgütüne ait kapatılan erkek yurdunun müdürlüğünü yapan ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanan H.K.'nin Burdur'un Gölhisar'ın Yusufça Beldesi'nde olduğu tespit edildi. İl Jandarma ekipleri, adresini belirledikleri H.K.'nin eve operasyon düzenledi. Yakalanıp, gözaltına alınan H.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.K., adliyeye sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan H.K. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü--------------Adliyeye çıkarılışı (cep tel görüntüsü)

HABER: Mesut MADAN/BURDUR,

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Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama Antalya'da jandarma ekiplerince Finike, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkemece tutuklandı.Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş soruşturması kapsamında, Antalya Jandarma Komutanlığı ve Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbekistan ve Kırgızistan'dan iş bulma, rahat çalışma, çok para kazanma vaatleriyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara, tehdit, baskı, cebir ve şiddet uygulamak suretiyle fuhuş yaptırdıklarını belirledikleri şüphelileri takibe aldı. Jandarmanın takibi sonucunda, şüphelilerin kadınları sürekli kontrol altında tutabilecekleri evlerde barındırdıkları ve aynı evlerde zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.Jandarma ekipleri Finike, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.A, M.Ç, M.S, Ö.D, S.A, Y.B, A.G, İ.A, Ö.P, M.Ç, E.Ş ile B.M. gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 1'i Türk, 2'si Gürcistan ve 3'ü de Azerbaycan uyruklu 6 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin ev ve araçlarından yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 14 sim kart, 5 pasaport, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli, 'zorla fuhuş yaptırmak, 'fuhşa teşvik, aracılık etme ve yer temini' suçlarından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntü Dökümü-------------Şüpheliler adliyeye sevk edilirken

HABER: Suat SÖĞÜT/FİNİKE,

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Kaynak: DHA