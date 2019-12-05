DHA YURT BÜLTENİ-25

05.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:30

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)

ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Ordu Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Poyraz, "Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz. Soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin bir takım haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulundukö dedi.

ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTI

Ordu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı. Ordu Adliyesi'ne sevk edilen ismi öğrenilemeyen kişi ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBaro başkanı açıklama

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU

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Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)TUTUKLANDI

Kütahya'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında ağaca ve aydınlatma direğine çarpan ve araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA

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Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası: Cezasız kalmasın(2)BAYGINLIK GEÇİREN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden Emre Y.'yi, istismar ettiği iddia edilen akrabası V.T.'nin Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması sürdüğü sırada, koridorda bulunan anne Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi adliyede bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan anne, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sabah saatlerinde başlayan duruşmada mahkeme heyeti öğleden sonra karar arası verdi. Karar arasından sonra toplanan heyet sanık V.T.'nın tutukluk halinin devamına, davanın ise 10 Mart 2020 gününe ertelenmesine karar verildi.

UÇANOK: DURUŞMA KAPALI OLMAMALIYDI

Kararın ardından basın açıklaması yapan mağdur ailenin avukatı Merve Uçanok, sanık V.T.'nin tutukluluk halinin devamı kararının adil bir karar olduğunu söyledi. Davanın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Uçanok, "Bir süredir hepimizin sosyal medyadan ve basından takip ettiği üzere Emre Y. davasının bugün ikinci duruşması yapıldı. Biz avukat Oğuz Mescioğlu meslektaşımla birlikte katılanlar vekili olarak duruşmada hazır bulunduk ve bugün güzel bir karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu yönüyle adil bir karardı. Ama bunun dışında bizi üzen bir gelişme oldu. Duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi. Bu yönüyle kararı eleştiriyoruz. Çünkü ceza yargılaması zaten kamu düzenindendi. Ceza yargılamasının amacı kamu düzenini sağlamak veya yok olmuş bir kamu düzenini yerine getirmektir. Kamu düzenini sağlamak için kamudan kaçamayız. Hele ki böyle davalarda. Bu tür davalarda kamuyu bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekir. Ancak bu şekilde sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz toplum olarak" dedi.

Bu tür olayların yaşanmaması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen avukat Uçanok, "Önümüzdeki celse veya daha sonraki celselerde karar verilecektir. Verilecek karara güveniyorum çünkü dava dosyasındaki dayanaklarımıza çok güveniyoruz. Karar verildiği takdirde, İstinaf ve Yargıtay aşamalarında da asla bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü artık hepimiz bıktık. Bu sadece Emre özelinde konuşacağımız bir konu değil. Bu sadece Emre'nin veya ailesinin bir sorunu da değil. Bu artık tüm toplumun sorunu. Her sabah gazetelerde aynı şeyleri duymaktan bıktık. Bu sebeple, bir şeyler yapma vakti ve herkes elini taşının altına koyacak" dedi.

Görüntü Dökümü----------------------------Annenin adliye içinde baygınlık geçirmesiSağlık ekiplerinin müdahalesiAmbulansla hastaneye götürülmesiAdliye önünde toplananlarAvukat Uçanok'un açıklamasıDetaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, -

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Foça'daki yangında yaşamını yitiren anne - oğul son yolculuklarına uğurlandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Aynı yangından yaralı olarak kurtarılan Deniz Tuncer (60) ise, ambulansla camiye getirildi. Ancak, sinir krizi geçirmesi üzerine eşi ve oğlunun cenazesine katılmadan, tekrar ambulansla hastaneye götürüldü.

Oruç Reis Caddesi'ndeki, iki katlı bir evde, geçen 3 Aralık gecesi yangın çıktı. Klimanın kısa devre yapması sonucu alt katta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sahilde balık tutan bir kişinin alevleri fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yenifoça İtfaiye Grubu alevlere müdahalede bulunurken, Aliağa ve Bağarası itfaiye grupları da takviye olarak gönderildi. İtfaiye ekipleri, yürüme güçlüğü çektiği için alt katta uyuduğu öğrenilen 60 yaşındaki Deniz Tuncer'i yaralı olarak alevlerin arasından kurtardı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Tuncer, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, üst katta ise 55 yaşındaki Nevin Tuncer ile 30 yaşındaki oğlu Murat Cihan Tuncer'in cesetlerine ulaştı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen anne-oğulun cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından anne- oğulun yakınları tarafından alınan cenazeleri, bugün ikindide Yenifoça Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Şimşek Ailesi'nin diğer çocukları Derya Tuncer ile ailenin yakınları ve sevenleri katıldı, Yangından yaralı olarak kurtarılan Deniz Tuncer ise ambulansla camiye getirildi. Tekerlekli sandalyede cami avlusunda namaz saatini bekleyen Deniz Tuncer, sinir krizi geçirmesi üzerine tekrar ambulansa alınarak götürüldü. Kılınan namazın ardından anne-oğulun cenazeleri Yenifoça Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yaşamını yitiren Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer ile aynı yangında yaralanan Deniz Tuncer'in birlikte fotoğrafıCenaze namazının kılınmasından görüntüTabutların omuzlarda taşınmasından görüntüTekerlekli sandalyede cenazeyi bekleyen Deniz Tuncer'in sinir krizi geçirmesi üzerine tekrar ambulansla götürülmesiCenazeye katılanlardan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Diyarbakır'da engelliler, taleplerini mektupla TBMM'ye gönderdi

DİYARBAKIR'da Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından engellilerin yaşadığı sorunlar ile talepleri içeren mektuplar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine gönderildi.

Diyarbakır'daki Engelsiz Bileşenler Federasyonu, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Merkez Postanesi önünde bir araya geldi. Burada engelliler adına açıklama yapan Engelsiz Bileşenler Federasyonu üyesi Ramazan Serim, Türkiye'de milyonlarca engellinin ve engelli yakınlarının sorunlar yaşadığını söyledi. Serim, "Türkiye'de engel gruplarına ve oranlarına göre yaş cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, gelir ve yoksulluk durumuna ilişkin bir tek engelliyi dışarda bırakmayacak şekilde bir veri tabanının oluşturulması gerekiyor. Engelli raporlarına ilişkin sürecin kısaltılması ve engellilere bir eziyete dönüştürmemesini istiyoruz. İşsizlik ve yoksullukla baş başa bırakılan engellilerin sorunlarının azaltılması için kamuda ve özel sektörde istihdam alanları genişletilmeli" dedi.

Engelsiz Bileşenler Federasyonu Başkanı Abdülmecit Yılmaz ise engellilerin sadece yılın bir günü hatırlanmaması gerektiği ifade ederek, "Sadece yapılacak olan etkinliklerin, yürütülecek olan çalışmaların, bir güne sıkıştırılmayarak, engelliler için icra edilecek olan çalışmaların, yılın 365 gününe sığdırılmasını ve buna göre planlamaların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından yazılan ve engellilerin sorunları ile taleplerini içeren mektupları TBMM'ye gönderildi.

Görüntü Dökümü-------Engellilerin postane önünde toplanmasıRamazan Serim'in basın açıklamasıAbdülmecid Yılmaz'ın açıklamasıEngellilerin postaneye girip mektup göndermesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Rihan ALP/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 471 MB

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Öğrencilerden 'kaloriferler yanmıyor' tepkisi

İzmir'de hava sıcaklıklarının büyük ölçüde düşmesine rağmen, Zafer Ortaokulu öğrencileri okullarında hala kaloriferlerin yanmadığını söyleyerek sınıfta montla oturmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Konak ilçesindeki Zafer Ortaokulu öğrencileri, kaloriferlerin henüz yakılmamış olmasına tepki gösterdi. Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 10 dereceye kadar düştüğü son günlerde çok üşüdüklerini dile getiren öğrenciler, sınıfta montla oturmak zorunda kaldıklarını söyledi. Veliler, hizmetli personeli eksikliği nedeniyle kaloriferlerin çalıştırılmadığını iddia ederken okul idaresi de konunun Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildiğini ve sorunun en kısa sürede çözüleceğini iletti.

Zafer Ortaokulu öğrencilerinden Ece Hasanaç, "Sabah geliyoruz, sınıf buz gibi, donuyoruz. Kaloriferler yanmıyor. Yakacak biri yokmuş, yakıcı aranıyor" dedi. Hasan Güngör de "Kaloriferler geçen kış yanıyordu ama bu sene hiç yakılmadı. Çok üşüyoruz. Üst üste kazak giyiyoruz ama ısınamıyoruz" diye konuştu. Birkaç ceket giyerek okula geldiğini anlatan Nazlı Alptekin ise "Sınıfın yarısı okula gelmiyor. Çünkü herkes hasta" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ise, kalorifer sisteminde meydana gelen arızanın ekiplerin müdahalesiyle giderildiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Öğrencilerle röportajOkulun dışından detay görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA