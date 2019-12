DHA YURT BÜLTENİ-25

03.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:00

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'de, yol kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması sonucu göğsünden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Recep Özmen'in Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, silahının bomba atarının patlaması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine gelen askeri yetkililer, acı haberi anne Ruziye ve baba Salih Özmen'e verdi. Şehidin anne-babasının kısmi işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi. Göreve 2 yıl önce başladığı belirtilen Özmen'in Beyza Özmen (25) ile 1,5 yıllık evli olduğu öğrenildi.Şehit Özmen için yarın memleketi Akşehir'de cenaze töreni yapılması bekleniyor.

TUNCELİ'DE OPERASYONDAN DÖNEN ASKERLERİ TAŞIYAN ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür Karayolu'ndaki Sinan köyü mevkisinde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

TELEFON DOLANDIRICILARININ PAROLALI YENİ OYUNUNU POLİS ÇÖZDÜ Yozgat'ta, Irak uyruklu 2 kişiyi birbirlerinden habersiz parola ile buluşturup, birisini kurye olarak kullanarak dolandırmaya kalkan telefon dolandırıcılarının yeni oyununu polis çözdü. Yozgat'ta Irak uyruklu Adnan Salim A.'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, 'parada sahtecilik' olayına karıştığını, Şanlıurfa'da hakkında dava açıldığını söyledi. Telefondaki kişi, Adnan Selim A.'ya, sahte olup olmadığını belirlemek için elindeki parayı istihbaratçı olduğunu söyledikleri kişiye Yozgat Emniyet Müdürlüğü önünde teslim etmesini istedi.Yine Irak uyruklu Ahmet Favzı J.'yi de arayıp kendisini polis olarak tanıtan aynı kişi, ona da Şanlıurfa'da aynı suçtan hakkında dava açıldığını, Emniyet Müdürlüğü önüne giderek kendisini bekleyen istihbaratçı olduğunu söyledikleri kişi ile buluşmasını ve onun vereceği içinde 5 bin 400 dolar olan paketi alarak, Şanlıurfa'ya gelmesini istedi.PAROLA İLE BULUŞTULARBirbirinden habersiz iki Iraklı, Yozgat Emniyet Müdürlüğü önünde, telefondaki şüphelinin kendilerine söylediği 'güneş' ve 'ay' paralolarını söyleyerek buluştular. Adnan Salim A., 5 bin 400 doları Ahmet Favzı J.'ye teslim etti. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan Adnan Salim A. durumu polise bildirdi. Harekete geçen polisler, Şanlıurfa'ya gitmek üzere olan Ahmet Favzı J'yi kısa sürede yakaladı. Ahmet Favzı J.'nin de aynı yöntemle dolandırılmaya çalışıldığı ve kurye olarak kullanıldığı anlaşıldı.Polisin parasını teslim ettiği Adnan Salim A., yaptığı açıklamada, kimsenin bu tür aramalara itibar etmemesi gerektiğini söyledi.Polis, Irak uyruklu iki kişiyi dolandırmaya kalkan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BİSİKLETLİYE ÇARPTI Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobil, bisikleti ile yaya geçidinden geçen Kemal Y.'ye (65) çarptı. 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mehmet Y.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.Kaza öğle saatlerinde, Ereğli Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Y. yönetimindeki 67 TZ 299 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden geçen Kemal Y.'ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Kemal Y.'yi tedavisi için özel hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı test sonucu Mehmet Y.'nin 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet Y.'nin ehliyetine 6 ay el konurken, 1032 lira ceza kesildi.Kazada yaralanan Kemal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan Mehmet Y. karakola götürüldü.

İNTİHARA KALKIŞAN KADINI POLİS KURTARDI Kayseri'de inşaat halindeki binanın 3'üncü katında pencereye çıkarak, intihara kalkışan Arzu A. (49), polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.5 çocuk annesi Arzu A., kızının istemedikleri bir kişi ile kaçarak evlenmesi ardından bunalıma girmesi sonucu, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'ta bulunan 3 katlı binaya çıktı. Pencereye çıkarak intihara kalkışan kadını görenler polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Arzu A.'yı ikna etmeye çalıştı. Binaya çıkan polisler, yanına yaklaştıkları Arzu A.'yı dalgınlığından faydalanıp yakalayarak içeriye çekti. Sinir krizi geçiren Arzu A., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

SİYAM İKİZLERİ: ALLAH BU BEDENİ BİZE BAHŞETMİŞ Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Onikişubat Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı. Programda konuşan İkizlerden Ayşe Tanrıkulu, "İnsanlar fiziğimize bakıyorlar. Keşke kalbimize bakılsa o olgunluğu, o merhameti görecekler. İkiz olmak, engelli olmak ayıp değil. Allah, bu bedeni bize bahşetmiş" dedi.Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen programa Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan da katıldı. Özkan ve Mahçiçek, salona girdikten sonra programa katılan engellilerle tek tek ilgilenip sohbet etti.Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi aslında insanın, toplumun önündeki en büyük engel insani olan hasletlerden uzaklaşmış olmamızdır. İnsanın aklıyla hareket etmesi, vicdanıyla hareket etmesi, insanın fıtratında var olan sevgiyi, muhabbeti, esas aldığımız zaman aslında ortada hiçbir engel kalmamaktadır" dedi.Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, sık sık engellilerle bir araya gelme gayreti içinde olduklarını söyledi. Projeler hazırlarken her zaman engellileri dikkate aldıklarını ve onlar için özel merkezler de yaptıklarını kaydeden Mahçiçek, "Sizler için yaptığımız engelliler bakım evimiz yakın bir zamanda hizmete alınacak inşallah. Down sendromlu çocuklar için yaptığımız rehabilitasyon merkezimiz de yakın bir zamanda hizmete alınacak ve inşallah yeni bir projeyle otizmli çocuklarımız için de bir rehabilitasyon merkezi yapacağız" diye konuştu.AYŞE TANRIKULU: BİZ HEP SAVAŞMAYI TERCİH ETTİKAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans programı öğrencisi olan ancak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Senatosu'nun kararıyla özel öğrenci statüsünde KSÜ İlahiyat Fakültesi'nde eğitimlerine devam siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da bir konuşma yaptı. Ayşe Tanrıkulu, siyam ikizleri olarak Türkiye'de tek olduklarını, dünyada ise çok az olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz hep savaşmayı tercih ettik. Allah yolunda gitmeyi tercih ettik. Gerçekten bu hayat yalan ve fani bir dünya. Mesela ağladığımızda veya üzüldüğümüzde mutlu olabilmek için neler yapabileceğimizi düşünüyoruz o an. Yani ağlamak yerine bu fani dünyada ne yaparsak mutlu oluruz. Kimsenin sözüne, sizi kıracak sözlerine sakın üzülmeyin. Kalbiniz sizin için değerlidir ve Allah katında özelsiniz."'İNSANLAR FİZİĞİMİZE BAKIYOR, KEŞKE KALBİMİZE BAKILSA'Programı izlemeye gelen engellilerden mücadele etmelerini isteyen Ayşe Tanrıkulu, "İnsanlara değer verdikçe fiziğimize bakıyorlar aslında. Keşke kalbimize bakılsa o olgunluğu, o merhameti görecekler. İkiz olmak, engelli olmak ayıp değil. Allah, bu bedeni bize bahşetmiş. Güzelliği fark etmek güzel. Hiçbiriniz engelli değilsiniz, sadece özel ve değerlisiniz. Siz bu dünyaya örnek olarak geldiniz" dedi.'İKİZSİNİZ, ENGELLİSİNİZ EVİNİZDE OTURUN' DEDİLERİlahiyat fakültesinde okumayı çok istediklerini ancak sınavdan düşük puan aldıklarını belirten Ayşe Tanrıkulu, sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "İnsanlar, 'Okuyamazsınız, yapamazsınız. İkizsiniz, başaramazsınız. Evinizde oturun engellisiniz' gibi şeyler söyledi ama biz başarmayı, savaşmayı tercih ettik. Biz bu eğitimi çok istemiştik, Allah yolunda gitmeyi ilim dağıtmayı, ilim öğrenmeyi çok istemiştik. Biraz zor oldu, kolay olmadı, hep bir şeylerin amacındaydık. Amaç gerçekten önemli bir şey. Üniversite sınavına girdik, umudum kalmamıştı, 'Artık yapamayız', 'Bizden bir şey olmaz' sanmıştık. Biraz düşük puan almıştık. Çok dua etmiştik, 'Allah'ım yardım eyle' diye dua ettik ve sonra Allah imdadımıza yetişen oldu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, Vali Bey çok yardım ettiler, çok destek çıktılar. Ülkemiz iyi, merhametli, yardımsever. İyi ki bu ülke var ve ben de bu ülkedeyim."İkiz kardeş Sema Tanrıkulu ise birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

