DHA YURT BÜLTENİ - 25

26.11.2019 23:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:49

Otomobil su kanalına uçtu: 3 yaralı

ISPARTA'da, otomobil drenaj kanalına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinden yan yolu kullanarak şehir merkezine giden ve sürücüsü tespit edilemeyen 32 HA 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine sonra demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, 5 metrelik kanala uçtu. Kazada, araçtaki Cafer Uçar eşi Yeliz Uçar ve oğlu Muhammed Erkan Uçar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri taraftan araçtan çıkarılan yaralılardan Cafer Uçar'ın tedavisi olay yerinde yapılırken, Yeliz Uçar ve Muhammed Erkan Uçar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Cafer Uçar, tedavisinin ardından hurdaya dönen araçta ve kanalda el feneri yardımıyla cep telefonu ve cüzdanını aradı. Kısa süre sonra sudan çıkan Cafer Uçar, olay yerinde inceleme yapan polislerin yanına gelerek, "Altın da para da önemli değil. Beni eşim ve çocuğumun yanına götürün" diyerek yardım istedi. Uçar, polis ekiplerince hastaneye götürülürken, kanaldaki otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden görüntüPolis ve itfaiye ekiplerinden görüntüCafer Uçar'ın kanalda eşyalarını aramasıCafer Uçar'ın polisin yanına gelmesiKanaldaki araçtan görüntüKorkuluklardan görüntüKonternerden görüntüYoldan görüntü

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ ISPARTA,=======================================

Bakan Varank: Savunma sanayi şirketlerimiz 5 yılda 7 milyar liralık sipariş aldı (2)'KOSGEB'DE ASLA SİYASİ KARAR VERİLMİYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bakan Varank, KOSGEB desteklerinden yararlanacak projelerin belirlenmesi süreçlerine yönelik eleştirilere ilişkin, "KOSGEB'de asla siyasi karar verilmiyor. Başvuru süreçleri elektronik ortamda yapılıyor, kimse kimsenin yüzünü görmüyor. Bilgisayarın başına geçip başvuru yapıyorsunuz. Bu değerlendirmelerde insanların asla siyasi parti kimliklerine bakılarak karar verilmiyor. Ayrıca, KOSGEB faizlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları da tamamen yalandır. Yatırım teşviklerimiz şeffaf, herkese açık. Yatırım teşviklerimizi de kapanan teşviklerimizi de iptal edilen teşvikleri de her ay Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Şartları tutan her işletme yararlanıyor, CHP'li, HDP'li olabilir bizi ilgilendirmiyor. Şartları tutan herkes teşvike başvurduğunda teşviklerden otomatik faydalanıyor. Bakan olarak bu teşvikleri görmüyorum bile. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü prosedürleri otomatik olarak yürütüyor. Yatırımcılarımızın başımızın üzerinde yeri var. Yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Bütün yatırımcılarla şahsen görüşüyorum, bir dertleri, sıkıntıları varsa dinliyorum. Dolayısıyla bakanlığımızı da zan altında bırakan ifadeler doğru değil" dedi.

'BU BİR GAZETE HABERİDİR'Kredi kullanımları konusunda kesinlikle kamu zararı oluşmadığını dile getiren Bakan Varank, "Usulsüz krediler kullanıldı denilmektedir, böyle bir şey yoktur. Bu bir gazete haberidir" diye konuştu. Bakan Varank, Bakanlık koordinasyonunda sunulan desteklerle yalnızca savunma sanayisine yönelik teknolojiler geliştirilmediğini, insanlık yararına çözümler kapsamında üretilen besin değeri yüksek yosun tabanlı çikolataya işaret ederek 'lezzetli örnekleri' milletvekilleriyle paylaştıklarını söyledi.

BEYİN GÖÇÜ İDDİASITersine beyin göçüne ilişkin rakamlarla oynandığını ifade eden Varank, "Türkiye'den göç eden bütün insanları beyin göçümüymüş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. Türkiye'den giden insanların çoğunluğu 2016-2017 yıllarında ülkeden kaçan FETÖ'cü teröristler. Tabi ki Türkiye'den yurt dışına eğitim ve çalışmak için gidenler var. Tabi ki insanlar yurt dışına araştırmaya gidebilir. Biz onları Türkiye'nin birer bilim elçisi olarak görüyoruz ve bunlardan faydalanıyoruz" şeklinde konuştu. Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 242 başvuru olduğunu bunların 127 araştırmacının destek kazandığını hatırlatarak, 98'i Türk 29'u yabancı uyruklu araştırmacının ülkeye döndüğünü, Avrupa'da olan özgürlüklerin Türkiye'de olduğunu dile getirdi.

'ASELSAN'DAN AYRILAN MÜHENDİSLERİN RAKAMLARI ABARTILIYOR'Aselsan'dan ayrılan mühendislerin rakamlarının abartıldığını belirten Bakan Varank, savunma sanayisi şirketlerinden yurt dışına gidenlerin normal olduğuna ifade ederek, "Buradaki rakamın abartıldığını özellikle söylemek istiyorum. Aselsan'dan bu yıl itibarıyla kendi isteğiyle ayrılan kişi sayısı, emeklilikler dahil 320, bunların 86'sı yurt dışına gitmiş, yarısı eğitim amaçlı gitmiş. Aselsan'a bu yıl bin 320 kişi işe alınmış. Dolayısıyla burada abartıldığı kadar bir beyin göçü yok. Tabi ki insanlarımız gidecek, bundan memnuniyet duyarız, bunu sıkıntı olarak görmeyiz. Onları bilim elçisi olarak görüyoruz. İnşallah memleketlerine de daha sonra döneceklerdir" dedi.

'DÜNYAYA SATILABİLECEK BİR ARAÇ ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Yerli otomobile ilişkin soruları cevaplandıran Bakan Varank, "Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar" diye konuştu.

'BENİM MAKAM ARACIM, HİBRİT BİR ARAÇ'HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Meclis'e ithal bir arabayla, Mercedes'le geldiniz" sözleri üzerini ise; "Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye Bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. Bu aracı banttan indirirsiniz, ben örnek olmak için kullanırım dedim, kullanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'WIKIPEDIA, TÜRKİYE İLE İLGİLİ İFTİRAYLA YAZILAN MADDELERİ DÜZELTMEDİ'Wikipedia'ya erişim engeline ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Bakan Varank, söz konusu sitenin herkesin ortak katkısıyla bilgi üreterek insanların kullanımına açtığını iddia eden bir platform olduğunu söyledi. Varank, bu platformda editör olunması halinde herhangi bir konuda yazılan yazıyı düzeltme hakkına sahip olunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Wikipedia, bütün görüşmelerimize rağmen Türkiye ile ilgili aleyhte, iftirayla yazılan maddeleri düzeltmediği gibi Türkiye'den editör olup bu maddeleri düzeltmeye çalışanların editörlüklerini sildi, hem onları sistemden attı hem de bu maddelerle ilgili yapılan değişiklikleri eski haline getirdi. Şimdi bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz. Ben o site ülkeme iftira atarken, hakkımı kendi belirlediği kurallarla savunmaya çalışırken beni sistemden atıyorsa ne yapmamı beklersiniz. Eğer meclisimiz burada bir sıkıntı görüyorsa bütün partiler toplansın bir mektup yazsın, 'Buradaki bilgilerin alternatiflerinin olduğunu biz de biliyoruz, bunların yayınlanmasına müsaade edin' desinler. Buna müsaade etsinler burası da açılsın."Bakan Varank'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri komisyonda kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Komisyondaki makam aracı tartışması

Haber: Selen YALAZ/ ANKARA,==============================

Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü (2)TUTUKLANDI

İzmir'in Buca ilçesinde, sabah saatlerinde tartıştığı eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,====================================

Tarımda akıllı gübreleme dönemi İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak sıcaklık ortalamasının yükselmesine dikkati çekerek, "Gün geçtikçe belirginleşen iklim değişikliği söz konusuyken, artan küresel nüfusun gıda ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Gübre ve kimyasalları, toprağa, su kaynaklarına, çevreye ve hatta ürüne zarar vermeyecek şekilde kullanıyor muyuz? Bu alanda da akıllı gübreleme, hastalık ve zararlılar için akıllı mücadele yöntemlerini tarım sektörüne entegre etmeliyiz" dedi.İTB meclis üyeleri, kasım ayı olağan meclis toplantısında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı şiddete dikkat çekmek amacıyla, yakalarına turuncu kurdele taktı. Mecliste yaptığı konuşmada kasım ayının sonuna gelindiği halde bahar günleri denilebilecek sıcaklıklar yaşandığını ifade eden Işınsu Kestelli, 2080-2100 yıllarında dünyadaki sıcaklıkların bu yüzyılın başına göre ortalama 2 derece artacağının tahmin edildiğini açıkladı.

'TÜRKİYE'DE SICAKLIK ORTALAMASI SON 50 YILDA 1.2 DERECE ARTTI'Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin ortalama sıcaklığının son 50 yılda 1.2 derece arttığını anlatan Kestelli, küçük gibi gözüken bu rakamın aslında Türkiye'nin ikliminin değiştiğini ortaya koyduğunu vurguladı. Ege bölgesinde Ekim ayının uzun yıllar ortalama sıcaklığının 16.8 derece iken, 2019 ekim ayının 19 derece olarak gerçekleştiğini kaydeden Kestelli, "Artan dünya nüfusu nedeniyle, açlıkla mücadele etmek için çabalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Gün geçtikçe belirgileşen iklim değişikliği söz konusuyken, artan küresel nüfusun gıda ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Gübre ve kimyasalları, toprağa, su kaynaklarına, çevreye ve hatta ürüne zarar vermeyecek şekilde kullanıyor muyuz? Her zaman söylediğimiz gibi bu alanda da akıllı gübreleme, hastalık ve zararlılar için akıllı mücadele yöntemlerini tarım sektörüne entegre etmeliyiz. Buna sadece, ekonomik sürdürülebilirlik için değil çevresel sürdürülebilirlik için de mecburuz" dedi.Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan tarım şurasına da değinen Kestelli, sonunda 60 maddelik sonuç bildirgesinin yayınlandığını hatırlatarak "Lisanslı depoculuktan coğrafi işaretlere, tarımsal üretim planlamasından teknolojinin tarım sektörüne entegrasyonuna kadar borsa olarak dile getirdiğimiz birçok konunun sonuç bildirgesinde yer aldığını görmek bizleri memnun etti. Şuranın sonuç bildirgesindeki bir maddede bilişim teknolojisini tarım sektörüne entegre ederek akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasından söz ediliyor. Borsa olarak tam da bu maddeye denk gelen bir prestij projesi hazırlıyoruz. Bunun memnuniyeti içindeyiz" dedi.Meclisin açılışında konuşan İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de kasım ayındaki iklim koşullarına dikkat çekerek iklim değişikliğinin ileride tarım ürünlerine zarar verebileceğini kaydetti. Karbon salınımına dikkat edilmeyip önlem alınmazsa her yıl bu anormalliklerin üstüne koyarak artacağını savunan Kocagöz, tüm kurumları, yöneticileri ve bireyleri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Kocagöz, uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güvenin tekrar tesis edilmesi gerektiğini belirterek geleceğe büyüme odaklı bakılmasını ümit ettiğini açıkladı.Toplantının konuğu olan Koruncuk Vakfı İzmir Şubesi Başkanı Işıl Nişli ise 5 yıl önce kuruluş çalışmaları başlayan vakfın faaliyetlerinden söz etti. 1992'de İstanbul Bolluca'da bir çocuk köyü kurulduğunu söyleyen Nişli, yüzlerce çocuğun sevgi ve ilgiyle yaşama tutunduğunu belirterek gönüllüler ile birlikte kurdukları Koruncuk Köy Urla'yı anlattı.

Haber: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

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Kaynak: DHA