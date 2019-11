DHA YURT BÜLTENİ - 25

22.11.2019 02:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 02:21

Sakarya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaza akşam saatlerinde, Karasu Limandere kavşağında meydana geldi. Karasu istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LC 0519 plakalı kamyonet ile 59 UG 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 14 yaşındaki Kardelen Şahin yaşamını yitirdi. Yaralanan biri ağır 4 kişi ise 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yeri görüntülerMinibüsten görüntüOtomobilden görüntülerHayatını kaybeden kişinin cansız bedeniEkiplerden görüntüAmbulansın hastaneye gidişiTrafikten görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ KARASU(Sakarya),=================================

Tekirdağ'da otomobil sürücüsü yayaya çarpıp, kaçtı TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Alın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü yerde yatan yaralıyı bırakıp, olay yerinde kaçtı. Alın ise diğer sürücülerin haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı.Kaza, geç saatlerde Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit bulvarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Alın, plakası alınamayan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Karayolunda yatan yaralıyı olay yerinde bırakan otomobil sürücüsü ile hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı İsmail Alın'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirdi. Yaralının hastanede tedavisi sürürken polis, Alın'a çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ambulanstan görüntü-Yaralı İsmail Alın'dan görüntü-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Yaralının ambulansa konması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ)================================

TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonet devrildi. Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazada, yola savrulan kovanları ise çevrede yaşayan arıcılar tarafından özel kıyafetlerle toplandı.Kaza, gece geç saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Van'dan aldığı arı dolu kovanları Gaziantep'e götüren Mehmet Erdem'in kullandığı 27 BTY 45 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Recep Güvercin yönetimindeki 49 DD 255 plakalı TIR'la çarpıştı. Çerpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü Erdem yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yola savrulan arı kovanlarını toplamak için ise ilçede yaşayan arıcılar seferber oldu. Özel kıyafetlerini giyerek kaza bölgesine gelen onlarca arıcı kovanları toplayarak emniyetli bir yere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yapan araçlarYerdeki arı kovanlarıArıcıların kovanları toplamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK(Şanlıurfa),===================================

Tekirdağ'da, dere yatağında erkek cesedi bulundu TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, dere kenarında erkek cesedi bulundu. Cesedin 25 gün önce kaybolan Şükrü Şen'in (74) olma ihtimali üzerinde duruluyor.Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Şerefli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz 27 Ekim'den Çorlu ilçesindeki evinden Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiflik Mahallesi'ndeki yazlığına giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Şükrü Şen'in yakınları bölgede yaptığı aramada dere kenarında bir erkek cesedine rastladı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine jandarma ekipleri geldi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından kişinin cansız bedeni yakınlarına gösterildi. Şükrü Şen'in yakınları ise cesedi teşhis edemedi. Cumhuriyet Savcısının ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından cansız bedeni bulunan kişi, kimliğinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),==========================

Torpido gözünde uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındı AYDIN'ın Söke ilçesinde, ihbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada torpido gözünde 12 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Jandarma ekipleri, Söke'den Didim yönüne giden otomobilin içinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Tuzburgazı Mahallesi yol kavşağında asayiş uygulaması yapan jandarma, Ercan Hikmet U. yönetimindeki 09 L 7765 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde alüminyum folyoya sarılı 12 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Sürücü Ercan Hikmet U. ve yanındaki Sinan Ç., uyuşturucunun kendilerine ait olduğu itiraf etti. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN,==============================

PKK/KCK tutuklularına 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat, tutuklandı BALIKESİR'de, terör örgütü PKK/KCK'dan tutuklu ve hükümlü olan kişilere not kağıtlarıyla bilgilendirmelerde bulunan İzmir Barosuna kayıtlı avukat F.Ş., tutuklandı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütü cezaevi yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, avukat F.Ş.'nin Balıkesir'deki cezaevinde bulunan PKK/KCK'lı tutuklu ve hükümlülere küçük not kağıtları ile bilgi aktarımı yaptığı tespit edildi. Ardından İzmir Barosu'na kayıtlı avukat F.Ş. hakkında, örgütün iç ve dış koordinasyonunda faaliyet gösterdiği şüphesiyle yakalama kararı çıkarıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda F.Ş.'nin İzmir'de bulunan evi ve iş yerinde yapılan aramada örgüte ait dijital materyaller ile 10'u hakkında toplatma kararı bulunan 13 örgütsel içerikli kitap bulundu.Gözaltına alınan F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Balıkesir'de irtibata geçtiği mahkum hakkında da işlem yapıldı. F.Ş.'nin irtibatta bulunduğu kişilerle ilgili soruşturma ise sürüyor.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,

========================================

Kaynak: DHA