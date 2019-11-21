DHA YURT BÜLTENİ - 25

21.11.2019 02:29 | Son Güncelleme: 21.11.2019 02:29

TOKAT'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

TOKAT'ta, otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Bakışlı köyü mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat isitikametine seyreden İlhan Akkuş (40) yönetimindeki 60 AAG 175 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişiden ön koltukta oturan Neriman Akkuş (37) çarpanın etkisi ile kapının açılaması sonucu araçtan yola savruldu. Sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahaleye rağmen Neriman Akkuş kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü İlhan Akkuş ile Eymen Akkuş (12) ve Gonca Akkuş (10) Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Neriman Akkuş'un cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntü-Aracın görüntüsü-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,=======================================

Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

KARAMAN'da, Mustafa Niyazi M., otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Mustafa Niyazi M. ve otomobilin sürücüsü Sefa A. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay, saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi cumartesi pazarı mevkiinde meydana geldi. Sefa A. otomobilinde arkadaşı Hasan Topuzoğlu ve Mustafa Niyazi M. ile alkol aldı. İddiaya göre Sefa A. ve Mustafa Niyazi M. ile Hasan Topuzoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Niyazi M. yanındaki ekmek bıçağıyla Topuzoğlu'nun boğazını kesti. Olayın ardından Mustafa Niyazi M., Sefa A.'ya aracı sürmesini söyledi. Sefa A., Molla Fenari Caddesi'nde devriye atan bekçileri görünce aracı durdurup, bekçilere olayı anlattı. Mustafa Niyazi M. ise bu sırada direksiyona geçip, otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri Sefa A.'yı gözaltına alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Mustafa Niyazi M.'yi iş yerine girerken yakalayıp gözaltına aldı.İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Topuzoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Hasan Topuzoğlu'nun cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden detaylarOlay yerinde polis ekiplerinin çalışması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,=======================================

Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu ADANA'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78156 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartmanı saran kötü kokunun kaynağını arayan bina sakinleri, kokunun yalnız yaşayan Mustafa Ağkurt'un evinden geldiğini belirledi. Zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekibi ve apartman sakinleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ağkurt'un çürümeye başlayan cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen Ağkurt'un cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından özel kıyafetli itfaiye ekibi tarafından evden çıkartılarak, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ağkurt'un ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Apartamana giren olay yeri inceleme polisiApartmanın dış görüntüsüİtfaiye aracının gelişiApartmana giren itfaiye erleriÖzel kıyafetli itfaiye erlerinin tabutla birlikte apartamana girmesiİtfaiye erlerinin cenazeyi çıkartmasıTabutun cenaze aracına konmasıCenaze aracının gidişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,============================

KARS'TA, APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI KARS'ta, 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı, 1 kişi dumandan etkilendi.Yangın, saat 20.00 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, çevredekiler ise yangını merak ve üzüntülü gözlerle izledi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yangından detaylarİtfaiye ekiplerinin müdahalesiAmbulanslar ve bir kişinin ambulansta tedavi edilmesiKalabalıktan detayYangındaki alevler

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,====================================

MDOB'dan muhteşem konser MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 'Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri' konserini seyirciyle buluşturdu.Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri' konserinin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, solistliğini Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay, anlatıcılığını Z. Hande Taban yaptı. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın yer aldığı konserin konzertmeisterliğini Marina Kvlividze üstlendi.Melih Kibar, Cahit Berkay ve Moğollar, Yalçın Tura, Santuri Ethem Efendi ve Kemani Sebuh Simonyan gibi bestecilerin eserlerinin yer aldığı konser programında 'Aile Şerefi & Neşeli Günler Uvertür', 'Al Yazmalım', 'Devlerin Aşkı', 'Kılıbık', 'Çiçek Abbas', 'Hülya', 'Dila Hatun', 'Umutsuzlar', 'Süt Kardeşler', 'Hababam Sınıfı', 'Bu Nasıl Dünya' ve 'Güler misin, Ağlar mısın?' gibi Yeşilçam'ın ünlü filmlerinin müzikleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.Bazı film müziklerine de enstrümanları ile eşlik eden Cahit Berkay, performansı ile salonu dolduranları büyülerken, bol bol alkış aldı.Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda söz alan MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger, film müziklerinin filmin yerini daha da netleştirmek adına çok önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Film müzikleri bazı dönemlerde oyundaki diyalogların da, oyuncu performansının da önüne geçebiliyor. Düşünün filmi izlemiyorsunuz ama müziğini duyduğunuz da o filmi anımsıyorsunuz, bu da çok önemlidir. Türk sinemasının en önemli eserlerini, güzel filmlerini bestecisi olağanüstü insan Cahit Berkay ile bir arada olmak bizim için mutluluk verici" dedi.Cahit Berkay da, öğrendiği tek şeyin dur durak bilmeden, sahip olduğu kültüre ve Türkiye'ye layık olmaya çalıştığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Konserden görüntüler-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,======================================

Bakan Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüne ilişkin, "Adli tıp karar vermiş, 'düşmedir' diyor, mülkiye müfettişi 'düşmedir' diyor. Mahkeme sonuçlanacak. Babanın iddia etiği hiçbir bulgu ile karşı karşıya gelmedik" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Giresun'un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüne ilişkin konuşan Soylu, konuyu başından beridir yakından takip ettiğini belirterek, "Olay bana İstanbul'daki bir arkadaşımdan geldi. Mesaj attı, 'Bu olayda başka bir şey konuşuluyor' diye. Ben de 'Böyle bir şey söz konusu değil' dedim. Rabia Naz'ın babasını çağırdım, konuştum. Müfettişi gönderdim. Teftiş heyeti oluşturdum. Olay savcılık safahatinde yürüyor. O safahatte de bir gizlilik kararı geldi. Dosyayı arkadaşlarımız defalarca gözden geçirdi. Rabia Naz'ın babasıyla defalarca konuştum, sabır gösterdim. Ama bana hakaret etti, işi kapatmakla suçladı. Bir kez daha çağırdım. CHP İl Başkanıyla basın toplantısı düzenledi. O zaman bile içim soğumadı ona. 'Siyasi mesele haline getirmenin gereği yok, babadır olabilir' dedim. Adli Tıp karar vermiş, 'düşmedir' diyor, mülkiye müfettişi 'düşmedir' diyor. Mahkeme sonuçlanacak. Babanın iddia etiği hiçbir bulgu ile karşı karşıya gelmedik. Rabia Naz Komisyonu'nun kurulması da başka bir tartışma alanıdır. Yürüyen bir mahkemede, bir Meclis komisyonu kurulması buranın tartışma alanıdır. Şunu ifade edeyim, geçen akşamki olay bardağı taşıran olaydır. Adama işkence yapıyor. Adama 'Sen benim çocuğumun nasıl süründüğünü göster' diyor. Kanlar akıyor. Oraya gidiyor karı koca, kocayı yere yatırıyor. Karşısında sürekli sözler söylüyor. Videoları bana atmış. Bu normal bir iş değildir. Bugün de annesine aynı meseleleri yapıyor" dedi.

'BÜYÜK BİR OPERASYON HAZIRLIYORUZ'Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelede için yurt içinde büyük bir operasyonun hazırlandığını söyledi. Operasyon sonrasında kamuoyunun da kendisiyle aynı kanaatte olacağını aktaran Soylu, şöyle konuştu: "Türkiye'de şu anda büyük bir operasyon hazırlıyoruz. Ben onların bu noktada olabileceğini, tekrar bu noktaya gelebileceklerini düşünüyor değildim. Ama ortaya çıkarttığımız operasyonu kamuoyu gördüğü zaman benimle aynı kanaate sahip olacaktır. Amerika'daki terörist başı FETÖ, orada durduğu sürece, Amerika tarafından muhafaza edildiği sürece, Avrupa ve civar ülkeler, etkisinde bulundurduğu ülkeler, Amerika'nın etkisinde bulundurduğu ülkeler bu hali devam ettirdiği, onları koruyup, kolladığı sürece FETÖ tehlikesi bitti demek zavallılıktır."

'3600'DE TOPYEKUN ÇALIŞMA YAPILIYOR'Soylu, devlet memurlarının beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin ise topyekun bir çalışmanın yapıldığını ve problemin düzeltileceğini söyledi.

'KARAYILAN LİME LİME OLACAK'Komisyonda muhalefet milletvekillerinin Kandil'i adres göstererek 'Hesabını sorun' söylemine yanıt veren Soylu, "Biz hesabının soruyoruz. Murat Karayılan lime lime olacak. Hesabını soruyoruz. Bugün terörle mücadelenin nereye geldiğini, Türkiye'nin nasıl adımlar attığını, başarı ortaya koyduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,=================================

ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk çalışanlarına ilişkin açıklama ABD Büyükelçiliği'nden, ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarının paylaştıkları videoya ilişkin, "Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir" açıklaması yapıldı.ABD Adana Konsolosluğu'nun iki türk çalışanı C.G. ve C.Y., Cadılar Bayramı kutlaması sırasında paylaştıkları video sonrası gözaltına alındı. Haklarında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan 2 konsolosluk çalışanı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. ABD Büyükelçiliği'nden söz konusu videoya ilişkin açıklama yayımlandı. Çalışanların dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki çalışanımızın, hakaret ve saygısız unsurlar içerdiği gerekçesiyle eleştirilen kişisel bir sosyal medya paylaşımında yer aldıklarına ilişkin haberlerin farkındayız. Çalışanlarımızın, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir."

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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Kaynak: DHA