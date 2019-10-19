DHA YURT BÜLTENİ - 25

19.10.2019 04:02

Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü

NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca (22), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde, Niğde- Bor yolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü: ------------------------- Kaza yerindeki ekiplerden görüntü Hastanenin acil servisinden görüntüAcil servis önündeki kalabalıktan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,===============================

Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 1 yaralı SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı.Kaza, saat 21.30 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Başpınar yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncucu 58 MA 0095 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımı geçtikten sonra boş araziye yan yatarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Mustafa Başpınar ise yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü Mustafa Taşpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emel Duruduygu'nun cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün ise olaydan sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Plakadan yola çıkan ekiplerin biri İranlı 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTELİ KIZIN SON ANLARI KAMERADAKaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Otobüste şoför dışında tek yolcu olarak bulunan Emel Duruduygu'nun son anları ise kameralara yansıdı. Bir kamera açısından otobüsün camından yansıması gözüken genç kızın otomobilin çarpma anında savrulduğu görüldü. Otobüsün devrilmesinin ardından yerinden fırlayan sürücünün ise kız öğrenciye "Kızım, kızım" diye seslendiği anlar dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü: -------------------------Kaza yerinden görüntüler-Devrilen otobüsün görüntüsü-Otomobilin görüntüsü-Çevrede toplanan kalabalık-Cenazenin çıkarılması-Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anları

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/ SİVAS,======================================

Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 8 operasyonda, toplam 28 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle Pazarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpekleri 'Atos' ve 'Safir'in de kullanıldığı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmı, arama yapılan otomobilin yakıt deposunun kapağının altından çıktı. Operasyon kapsamında toplam 28 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Görüntü Dökümü: ------------------------Otomobilde arama yapılmasıKöpeğin depo kapağına tepki vermesiJandarmanın kapaktaki uyuşturucuyu bulmasıEle geçirilen uyuşturucu fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

Elektrikli bisiklet şarampole yuvarlandı, 5 yaşındaki Maria öldü ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kontrolden çıkan çıkan elektrikli bisikletin şarampole yuvarlanması sonucu 5 yaşındaki Maria Sugrobova yaşamını yitirdi.Kemer ilçesinde tatil yapan Rus Dmitry Sugrobov, eşi Ekaterina Sugrobova (38), oğlu Aleksey Sugrobov (10) ve kızı Maria Sugrobova, kiraladıkları 3 kişilik elektrikli bisikletle Göynük Kanyonu'na gezmeye gitti. Dmitry Sugrobov'un kullandığı bisiklet, kanyon yolunun 2'nci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bisikletin üzerinden savrulan Maria Sugrobova başını kayalara çarparak ağır yaralanırken, kardeşi Aleksey Sugrobov, annesi Ekaterina Sugrobova ve babası Dmitry Sugrobov ise çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

BABASI KUCAĞINDA TAŞIDIDmitry Sugrobov, durumu ağır olan kızını kucaklayarak yola kadar taşıdı. Dmitry Sugrobov ve ailesi, yoldan geçen bir sürücü tarafından alınarak Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Maria Sugrobova doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer fertleri ise tedavilerin ardından taburcu edildi. Maria Sugrobova'nın cenazesi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Haber: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

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Kaynak: DHA