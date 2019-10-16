DHA YURT BÜLTENİ - 25

16.10.2019 02:35

Mersin'de orman yangını

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, 22.00 sıralarında Gücüş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 10 arazöz, 3 su tankı ile alevlere müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin çevrede bulunan ev ve hayvan barınaklarına sıçramaması için de büyük çaba sarf ediliyor. Yangın ile ilgili bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, alevleri kısa sürede kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Yangının havadan görüntüsü Söndürme çalışmalarından görüntüVatandaşlar, söndürme çalışmasına yardım ederkenArazözden görüntüVatandaş ile röp.Yükselen alevlerden görüntüYangın sırasında başlayan yağmurdan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),=====================================

İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü KİLİS'te, fosseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak için yanına inen Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (22) ve komşuları Mehmet Devran metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Çilolar köyünde meydana ageldi. Yıldırım ailesine ait ineklerden birisi meradan dönerken köydeki fosseptik çukuruna düştü. İddiaya göre, Dede Yıldırım ve oğlu Yunus Yıldırım ile komşuları Mehmet Devran, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura inerek ineği kurtarmak istedi. Aradan geçen sürede sızan metan gazından etkilenen 3 kişi, kuyudan çıkamadı. Komşular, uzun süre ses gelmeyen çukura baktıklarında Dede ve Yunus Yıldırım ile Mehmet Devran'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından çukurdan çıkarılan 3 kişinin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Dede Yıldırım oğlu Yunus Yıldırım ve Mehmet Devran'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüAmbulans, itfaiye ve AFAD ekpleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,=======================================

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.Kaza, saat 22.10 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun Kadınhanı kavşağında meydana geldi. Ercan Demir yönetimindeki 45 ABD 588 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başında kask bulunmayan Mehmet Dönmez ve Mehmet Kuş, motosikletten yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Dönmez olay yerinde, Mehmet Kuş ise kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ercan Demir gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden detaySağlık görevlisinin yaralıya müdahalesiGenel ve detay

Haber-Kamera: Hatice Ebru KOYUNCU/ KADINHANI(Konya),=========================================

Tabancasını temizleyen polis kazara kendisini ve bekçiyi vurdu DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kaymakamlık binasında görevli polis memuru A.K. (44), iddiaya göre tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu, elinden, odada bulunan bekçi Halil Erkan ise aynı kurşunla göğsünden yaralandı.Olay, saat 23.00 sıralarında Honaz ilçesi kaymakamlık binasında meydana geldi. İddiaya göre, Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K., nöbetçi olduğu kaymakamlık binasında tabancasını temizlerken, silah kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun polis memuru A.K'nın sol elini delip, yanında bulanan bekçi Halil Erkan'ın göğsüne isabet etti. Polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan bekçi Halil Erkan, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne, elinden yaralanan polis memuru A.K. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kaymakamlık binasında inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Erkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Honaz kaymakamlık binasından detay görüntüler-Polis ekiplerinden detaylar-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,=======================================

Su kuyusuna düşen koyunu, AFAD kurtardı NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, AFAD tarafından kurtarıldı. Olay, gece saatlerinde Çiftlik ilçesinde meydana geldi. Bayram Çınar'a ait koyun, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koyunu çıkaramayan Çınar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya düşen koyunu halat ile kurtararak, sahibine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ekipler tarafından koyunun kuyudan çıkarılması

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,========================

Bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı. Sürücü kazayı hafif yanıklarla atlattı.Olay Başiskele D-130 Karayolu Sanayi Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Manisa'dan Gebze'ye giden Hakan Z. yönetimindeki boş boya ve tiner kovası yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. D-130 Karayolu ile yan yolu birbirinden ayıran bariyerlere çarpan TIR, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yanmaya başladı. Bu sırada araçtan çıkan sürücü Hakan Z., itfaiyeyi arayarak yardım istedi.Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri TIR'ı tamamen saran alevlere müdahale ederken, acil sağlık ekipleri de kolunda hafif yanıklar bulunduğu öğrenilen sürücü Hakan Z.'ye müdahalede bulunduktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen TIR, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonunda söndürüldü. Yangın nedeniyle D-130 Karayolu İzmit yönü trafiğe kapanırken, araçlar polis tarafından yan yollara yönlendirildi. Yanan TIR'ın vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------TIR'ın alevli görüntüleriİtfaiyenin çalışmalarıDetay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ BAŞİSKELE(Kocaeli),===================================

Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını (2)YANGIN TEK NOKTADA SÜRÜYOR

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde 13 ayrı noktada başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak tek noktaya düşürüldü. Anamur'un Çaltıbüyü köyü yakınlarında devam eden yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin),===================================

Depoda kaçak sigara imalatına 2 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir depoda kaçak sigara üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu depoyu teknik ve fiziki takibe aldı. Belirli bir süre inceleme yapan polis, daha sonra baskın yaptı. Depoda yapılan aramada 3 sanayi tipi otomatik sigara sarma makinası, 2 makinalara bağlı kompresör, 600 karton makaron ve 500 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Depoda bulunan A.S ve A.S. gözaltına alındı.

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Kaynak: DHA