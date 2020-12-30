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DHA YURT BÜLTENİ - 24

30.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:34
DHA YURT BÜLTENİ - 24

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralıMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve kasasında tarım işçileri bulunan 47 NE 431 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aracın kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Sürücü ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 22 tarım işçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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