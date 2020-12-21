'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı
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'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı

21.12.2020 23:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:12
'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı

ANTALYA'da Celal Açıkel (35), 'Öldürecekler beni' diyerek anahtarı kontağı üzerinde bulunan taksiyi çaldı.

ANTALYA'da Celal Açıkel (35), 'Öldürecekler beni' diyerek anahtarı kontağı üzerinde bulunan taksiyi çaldı. Açıkel, 3 kilometrelik kovalamacanın ardından park halindeki araca taksiyle çarpınca yakalandı. Taksi şoförü Mustafa Sarıçekiç, aracındaki hasarı görünce sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi üzerinde yer alan taksi durağında meydana geldi. Taksi şoförü Mustafa Sarıçekiç, durağın kepenklerini indirmek üzere 07 T 3262 plakalı taksisinden indi. Aracın anahtarını kontak üzerinde bırakan Sarıçekiç, 2 metre ilerideki durağın yanına vardığı esnada Celal Açıkel, taksiye binip çalıştırarak kaçmaya başladı. Taksinin kaçırıldığını gören Sarıçekiç, durumu polise ve arkadaşlarına bildirdi. Antalya Emniyeti 12 ekiple taksiyi yakalamak için çalışma başlatırken, kavşaklar ve taksinin gidebileceği noktalar üzerinde önlem alındı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPINCA YAKALANDICelal Açıkel'in çaldığı taksi, yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından 3 kilometre uzaklıktaki Aziz Sancar Parkı'nın yanında park halindeki 06 AEM 227 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından Celal Açıkel, peşindeki polis ekipleri tarafından yakalanarak ekip aracına alındı.TAKSİ ŞOFÖRÜ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİKaza yerine gelen şoför Mustafa Sarıçekiç, taksinin kazaya karıştığını görünce sinir krizi geçirdi. Taksinin başından uzun süre ayrılmayan Sarıçekiç, telefonla görüştüğü kişiye bilgi verdi.'ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR BENİ'Taksiyi çalan Celal Açıkel, polis ekiplerinin aracında "Canıma kast ettiler, takip ediyorlar. Beni kovalıyorlar. Çünkü beni öldürmek istiyorlar. Zor durumda kaldım, o yüzden kaçmak zorunda kaldım. Söz verdim onlara söylemeyeceğim. Yine de öldürmek istiyorlar" dedi.Celal Açıkel, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.'ARKAMI DÖNDÜM TAKSİ HAREKET EDİYORDU'Kepenk indirme esnasında taksinin bir anda çalındığını ifade eden Mustafa Sarıçekiç, "Durakta aracım park halindeydi. Durağın kepengini indirmeye çalışıyordum. Arakamı bir döndüm araç hareket ediyordu. Peşinden koştum ama yetişemedim. Takip cihazı vardı. Durumu polise de bildirdik. Burada yakalandığını duyunca hemen geldik. Kazaya karıştığını gördük. Takside nereden bakarsanız 20-25 bin TL zarar var" dedi.

Taksiyi çalan Celal Açıkel hakkında, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'hırsızlık', 'tehlikeli araç kullanmak', 'dur ikazına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali' gibi birçok maddeden cezai işlem uygulanacak.


'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı
'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı
'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı
'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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