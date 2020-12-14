DHA YURT BÜLTENİ - 24

Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu

MERSİN'de sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili olmaya başlarken, boyu 5 metreye ulaşan dalgalar sahile vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, dün yaptığı uyarıya göre kuvvetli yağış ve rüzgarın beklendiği Mersin'de, denizdeki dalga boyları 5 metreye kadar ulaştı. Gün boyunca yağmurlu havanın etkili olacağı, vatandaşların ani sel ve baskınlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi. Kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı sahil bölümüne vuran dalgalar nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar su baskınlarına karşı önlem aldı.UNESCO Kültür Mirasında yer alan Kızkalesi'nde de rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle dev dalgalar sahile vurdu.

Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış ve sel uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçerek önlem aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Kriz Masası, olası bir afet durumunda olaylara anında müdahale edebilmek ve her türlü ihbarı değerlendirmek için teyakkuzda bekliyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Kriz Masası koordinesinde görev alacak ekipler, olası bir tehlike anında hazır bekleyerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için canla başla görev alacak. 13 grup amirliği ve 17 istasyonda görev alan itfaiye personeli gelen ihbarlar karşısında hızla organize olacak. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan toplam 316 personel ise bütün ana caddelerde mazgal kontrolü ve tıkanıklıkları önlemek için yaprak ve çeşitli atıkların temizliğini yapacak.

MARTILARIN DANSI GÖZ DOLDURDU

Öte yandan, yağmur ve dalgalar nedeniyle sahiller boş kaldı. Sahillerin boş kalmasını fırsat bilen martılar, deniz kıyısına ve karaya geldi. Sahil boyunca uçan yüzlerce martı, görsel şölen sundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sahilden görüntü-Dalgalardan görüntü-Martılardan görüntü-Kızkalesi-Büyükşehir ekipleri

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN-Ali Rıza EREN/MERSİN,

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Samandağ'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bölgedeki seralarda maddi zarara neden oldu. Serasındaki 4 bin fidenin zarar gördüğünü belirten çiftçi Talat Altın, "66 yaşıma geldim, böyle bir havayı ilk kez gördüm" dedi.

Ülke genelinde kış mevsimi etkisini göstermeye başlarken şiddetli yağmur ve rüzgar, bazı bölgelerde tarım arazilerine zarar verdi. Sera üretiminin yaygın olduğunu ilçede bir anda etkisini gösteren şiddetli rüzgar, birçok serada maddi zarara neden oldu. Çiftçi Nihat Arslan, "Rüzgarın etkisiyle naylonlarımız yırtıldı. Domatesler tamamen zarar gördü. 2 bin fidem rüzgara yenik düştü. Devletimizin desteğini bekliyoruz" dedi.

'BÖYLE HAVA GÖRMEDİM' Şiddetli rüzgarın etkili olmasından sonra serasındaki 4 bin fidenin tamamen zarar gördüğünü kaydeden çiftçi Talat Altın ise serasını yaptırmak için tarlasını sattığını ve bu zararın kendisini çok üzdüğünü ifade etti. Rüzgarın bir anda bastırdığını ve aşırı şiddetli olduğunu kaydeden Altın, "Görüyorsunuz, naylonlar, fideler hep gitti. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bin 200 metrekare alan zarar gördü. Ben 66 yaşına geldim. Böyle havayı ilk kez görüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Zarar gören seralar-Zarar gören ekinler-Sera sahipleri ile röp

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),

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Yağışlı ve kaygan yolda TIR devrildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda havanın yağışlı olması nedeniyle kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi.

Kaza, TAG otoyolunda Akgedik mevkiinde meydana geldi. Hakan D. (43) yönetimindeki 01 VBR 09 plakalı boş TIR, yolun kaygan ve havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarılan Hakan D., ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Trafik polislerinin aldığı önlemlerle olası kazalar önlendi. Kısmen trafiğe kapatılan otoyol, TIR'ın çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı