DHA YURT BÜLTENİ - 24

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Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan Halil Şenbüyük (16) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Serik'e bağlı Nebiler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Şenbüyük'ün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İş makinesinin altında kalan Halil Şenbüyük ağır yaralandı.

Olay yerinden geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Halil Şenbüyük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri Halil Şenbüyük'ün cansız bedenini iş makinesinin altında çıkardı.

Acı haberi alan baba Bekir ve anne Nuray Şenbüyük ile yakınları olay yerine geldi. Halil Şenbüyük'ün yakınları fenalık geçirerek, "Seni büyük emeklerle büyüttükö diye ağladı. Fenalaşan anne Nuray Şenbüyük'e sağlık ekipleri müdahale etti.

İş makinesinin kime ait olduğu henüz belirlenemezken olayla ilgili jandarmanın inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısınca yapılan ilk incelemenin ardından Halil Senbüyük'ün cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı