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DHA YURT BÜLTENİ - 24

26.11.2020 03:21 | Son Güncelleme: 26.11.2020 03:25
DHA YURT BÜLTENİ - 24

Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtuKONYA'da kontrolden çıkıp takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu.

Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

KONYA'da kontrolden çıkıp takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Ö. hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, bugün Akıncılar Mahallesinde meydana geldi.  Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö. ise tek katlı bir evin çatısına uçtu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, o anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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