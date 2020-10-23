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DHA YURT BÜLTENİ - 24

23.10.2020 18:23 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:27
DHA YURT BÜLTENİ - 24

Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı KASTAMONU'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

 KASTAMONU'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu C.H., S.Y. ve K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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