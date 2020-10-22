DHA YURT BÜLTENİ - 24

Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız ettiKAYSERİ'de dün gece komşusu Afganistanlı Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan vatandaşı Ziya H.'nin (33) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti

KAYSERİ'de dün gece komşusu Afganistanlı Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan vatandaşı Ziya H.'nin (33) emniyetteki işlemleri sürüyor. Ziya H.'nin, Tamim Mirza'yı eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Melikgazi İlçesi Battalgazi mahallesinde meydana gelen olayda, organize sanayi bölgesinde fabrika işçisi Afganistan uyruklu Tamim Mirza, istimlak duvarı yanında başı taşla ezilerek öldürülüp, üzeri taş ve otlarla kapatılmış şekilde bulundu. Mirza'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda cinayet şüphelisi olarak komşusu Afganistan uyruklu Ziya H. gözlatına alındı. Ziya H'nin, polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Tamim, bir süredir eşime rahatsızlık veriyordu. Eşimle telefonla ve yüz yüze görüşmeye çalışıyordu. Olayın olduğu yere Tamim'i çağırdım ve uyardım. Aramızda kavga çıktı. Ben de yerden aldığım taşı başına vurdum. Aldığı darbe ile kayalıklardan düştü. Ben namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı