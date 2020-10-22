DHA YURT BÜLTENİ - 24
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 24

22.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:45
DHA YURT BÜLTENİ - 24

Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız ettiKAYSERİ'de dün gece komşusu Afganistanlı Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan vatandaşı Ziya H.'nin (33) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti

KAYSERİ'de dün gece komşusu Afganistanlı Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan vatandaşı Ziya H.'nin (33) emniyetteki işlemleri sürüyor. Ziya H.'nin, Tamim Mirza'yı eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Melikgazi İlçesi Battalgazi mahallesinde meydana gelen olayda, organize sanayi bölgesinde fabrika işçisi Afganistan uyruklu Tamim Mirza, istimlak duvarı yanında başı taşla ezilerek öldürülüp, üzeri taş ve otlarla kapatılmış şekilde bulundu. Mirza'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda cinayet şüphelisi olarak komşusu Afganistan uyruklu Ziya H. gözlatına alındı. Ziya H'nin, polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Tamim, bir süredir eşime rahatsızlık veriyordu. Eşimle telefonla ve yüz yüze görüşmeye çalışıyordu. Olayın olduğu yere Tamim'i çağırdım ve uyardım. Aramızda kavga çıktı. Ben de yerden aldığım taşı başına vurdum. Aldığı darbe ile kayalıklardan düştü. Ben namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Binnur Kaya Oktay Kaynarca Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Okan Buruk Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 19:45:54. #1.14#
title