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DHA YURT BÜLTENİ - 24

13.10.2020 08:08 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:12
DHA YURT BÜLTENİ - 24

İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı İZMİR'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden olurken, kimlikleri belirlenen 2 kişiye 12 bin 974 TL idari para cezası kesildi.

İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı 

İZMİR'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden olurken, kimlikleri belirlenen 2 kişiye 12 bin 974 TL idari para cezası kesildi. 

Toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görülüyor. Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

12 BİN 974 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ 

Öte yandan, sosyal medyadaki tepkilerin ardından polis ekipleri, İZBAN'da sigara içen şüphelileri tespit etti. Cem K. ile Gökçen Ö. olarak belirlenen şüphelilere,  Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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