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İdlib'de Rus İHA'sı düştüSuriye'nin İdlib kentinde, Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

DHA YURT BÜLTENİ - 24
18.08.2020 20:54 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:57

İdlib'de Rus İHA'sı düştü

Suriye'nin İdlib kentinde, Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

Kente bağlı Harem ilçesi kırsalında bulunan Duveli köyünde Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İHA düştü. Yükselen dumanlar Türkiye sınırındaki mahallelerden de görüldü. İnsansız Hava Aracı'nın düşme anları vatandaş cep telefonu kameralarına yansıdı anlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İHA'nın düşme anları-İHA'nın enkazından görüntüler

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: İDLİB, (SURİYE),

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Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerine 1 gün kapatma cezası

DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirlerini 3 kez ihlal ettiği için daha önce uyarı ve para cezası verilen iş yerine 1 günlük kapatma cezası uygulandı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, bir iş yerinin Covid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edildi. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyarılan ve para cezası kesilen iş yerinin kapısını mühürledi. Mühürleme işleminin ardından iş yeri kapısına "Bu iş yeri Covid-19 kurallarına uymadığı için 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı kağıt asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Zabıta ve polis ekipleriİşyeri hakkında işlem yapılmasıİşyerinin zabıta tarafından mühürlenmesiTedbirlere uymadığı gerekçesiyle kapıya uyarı yazısı yapıştırılmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

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Samsun'da, TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandı

SAMSUN'da, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan TIR'a başlı dorsede, 120 kaçak göçmen yakalandı. TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı. 

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul'a giden 14 BD 759 plakalı TIR, uygulama yürüten polis ekiplerince, Samsun-Ordu karayolu Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde Irak, İran ve Afganistan uyruklu 120 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Polisi gören göçmenlerden bazıları kaçma girişiminde bulundu. Kaçak göçmenler kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü hakkındaki işlem başlatılıdı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Dorsede bulunan göçmenlerden detaylar-TIR'dan detaylar-Detaylar

-Göçmenlerde detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Evinde kurduğu atölyede silah imalatı yapan şüpheli tutuklandı

BURSA'da, evini atölyeye çevirerek silah imalatı yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. (27), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Yıldırım Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'nın (27) evinde silah imalatı ve ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, geçen Cuma günü şüphelinin Samanlı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin evine geldiğini fark eden M.A., kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. M.A.'nın evinde ve evinin atölye kısmında yapılan aramalarda, 4 tabanca gövdesi, 5 sürgü kapağı, 6 tabanca şarjörü, 2 matkap, silah çevirmek için kullanılan torna makinesi ve çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Yıldırım Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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