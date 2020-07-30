DHA YURT BÜLTENİ-24 İzmir'de orman yangını (3)HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORİzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir'de orman yangını (3)

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürüyor. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyünce, çevre illerden 4 helikopter daha bölgeye gönderildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale sürerken, Antalya'dan bir yangın söndürme uçağının da, ekiplere destek amaçlı bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Öte yandan, sağlık ekipleri de bölgede tedbir amaçlı nöbet tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ekiplerin çalışmalarından görüntüHelikopterlerin su boşaltmasından görüntüYanan alanlardan görüntüAnonslarGenel ve detay görüntü Haber - Kamera: Davut CAN- Mustafa KÖPRÜLÜ- Melis KARAKUZULU-Hande NAYMAN-/ İZMİR,

=============================

Kask takmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yoldan geçen doktor müdahale etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu kask takmayan motosiklet sürücüsü Muhammet Çelik, ağır yaralandı. Çelik'e ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Çelik (25) yönetimindeki 67 AAP 775 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kask takmadığı için başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Çelik'e ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor Suat Doğan yaptı. Doğan, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, Çelik'i ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA