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TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı (2)TEM OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK ARTTI Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte TEM Otoyolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu...

DHA YURT BÜLTENİ - 24
29.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:39

TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı (2)

TEM OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK ARTTI 

Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte TEM Otoyolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor. 

D-100 İZMİT GEÇİŞİ YOĞUN 

D-100 Karayolu Ankara yönünde ise İzmit şehir merkezi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Derince Çenesuyu mevkiinde başlayan araç yoğunluğu, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı'na kadar devam ediyor. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Otoyoldan görüntüler 

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Suudi Arabistan'da mahsur kalan beşiz bebekleri olan aile, Hatay'a getirildi 

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve bir kızlarıyla Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelemeyen Huyluoğlu ailesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi.

Suudi Arabistan'da 3.5 yaşında bir çocuk sahibi Hüseyin Huyluoğlu (37) ile eşi Merve Huyluoğlu'nun (32), mart ayında Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerini verdikleri beşiz bebekleri oldu. Uzun yıllardır ülkede rehberlik yapan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, çocuklarının daha iyi yetişmesi için ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek istedi ancak koronavirüs salgını nedeniyle ülkeden çıkamadı. 4 ay boyunca evlerinden bile dışarı çıkamayan aile, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurarak yardım istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un devreye girmesi üzerine Suudi Arabistan yetkilileriyle temasa geçildi. Ailenin Türkiye'ye dönmesi için gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra bilet ve pasaport masrafları bakanlık tarafından karşılandı. Aile, Türk Hava Yolları'nın Medine'den kalkan uçağıyla dün sabah İstanbul'a gitti, daha sonra da Hatay'a geldi.

'ÇOK ŞÜKÜR ÜLKEMİZE GELDİK'

Eşi ve çocuklarıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Arpahan Mahallesi'ndeki ailesine kavuşan Hüseyin Huyluoğlu, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Bebekler karantina döneminde dünyaya geldi. Salgın nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık, korkumuzdan evden dışarı bile adım atamadık. Her yer kapalı olduğu için bebekleri doktora dahi götüremedik, kimlik çıkaramadık. CİMER'e başvurarak yardım istedik. Sağ olsunlar Aile Bakanlığı'ndan aradılar. Her konuda yardımcı oldular. Çok şükür ülkemize geldik. Bebeklerimizden ikisinin sağlık sorunları var, doktora götüreceğiz."

Merve Huyluoğlu da Türkiye'ye gelmelerini sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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