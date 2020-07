DHA YURT BÜLTENİ - 24 Siirt'te teröristlerle çatışma; 2'si ağır 4 polis yaralı İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ağır 4 özel harekat polisinin yaralandığını açıkladı.

Siirt'te teröristlerle çatışma; 2'si ağır 4 polis yaralı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ağır 4 özel harekat polisinin yaralandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu' kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat (PÖH) personelimiz yaralanmıştır" denildi. Açıklamada, yaralı polislerin helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Takla atan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki taksi, sürücüsünün direksiyon hakiyimetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, taksi sürücüsü Çağlar Yazgan hayatını kaybetti.Kaza, saat 22.30 sıralarında Nazilli'ye Bağlı İsabeyli Mahallesi girişinde bulunan parke taşı fabrikası önünde meydana geldi. Aydın yönünden Nazilli istikametine seyir halinde olan Çağlar Yazgan (34) yönetimindeki 09 T 2048 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sırasında, taksi sürücüsü Yazgan ön camdan yola savrulurken, araç ise otomobil fabrikanın önündeki kum yığınına çarparak durdabildi. Kazayı gören fabrika bekçisi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, taksiden fırlayan sürücünün olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı öğrenen Yazgan'ın yakınları ve meslektaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Çağlar Yazgan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tunceli'de '15 Temmuz' nöbeti TUNCELİ'de, Valilik bahçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.Tunceli Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında valilik bahçesinde demokrasi nöbeti tutuldu. Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen ve çok sayıda kişinin katılımıyla demokrasi nöbeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasıyla başladı.Demokrasi nöbetinde konuşan Vali Özkan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vali Özkan, "Karanlıktan aydınlığa diyoruz. Hatırlarsanız 4 yıl önce karanlıktan başlamıştık. Başlangıçta hiçbir şeyden haberimiz yokken sinsice komşu akraba dediğimiz yanımızda yürüyen elimizden tutan ama içini bilmediğimiz haçlıya uşaklık eden ona buna hizmet eden bir kesim dönme milletin devletin topu tüfeği ile milletimize memleketimize ve bayrağımıza saldırdı. Onun için karanlık gece diyoruz. Onların hesap etmedikleri hesaplayamadıkları bir şey oldu. Hani diyor ya bu millet garibandır, masumdur belki fakirdir. Bu millet maydanoz satar belki limon satar belki simit satar ama bayrağını vatanını satmaz. Bunu hiç hesaplayamadılar. Memleketin en büyük imkanlarını kullandılar. Kendilerine adalet diye çıktıkları yolda imam dedikleri yerde adaletsizlikle en iyi okulları ayarladılar. En iyi mekteplerde okudular devletin en iyi imkanlarını kullandılar. Kendilerini masum milletimize adam diye tanıttılar. Ama karanlıktaki başlangıç dediğimiz gece adam olmadıklarını ortaya koydular. Bu kavgada haçlının yanında yer aldılar" dedi.

Adıyaman'da '15 Temmuz' anması ADIYAMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle anıldı.Valilik bahçesinde başlayan etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik alanına girmek isteyen vatandaşların üstü aranarak, sağlık görevlileri tarafından ateş ölçümü yapıldı. Maskesi olmayanlara ise maske dağıtımı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Kuran okundu.Etkinlikte konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara kanları ile destan yazan bayrağımıza, ezanımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de cesaretlerinden ve kahramanlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tarihin en karanlık hadiselerinden biri olan 15 Temmuz ihanet girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği sevk ve idaresinde ve hükümetimizin kararlı duruşu tarihi şan ve şerefler ile dolu aziz milletimizi demokrasi ve hukukuna sahip çıkışı vatan perver güvenlik güçlerimizin şanlı direnişi doğrusunda bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz ruhu asil milletimizin tarihinden aldığı güçle yüz yıl sonra kendi gelecek ve kaderini yeniden tayin ettiği ve dünyaya kabul ettirdiği bir gündür" dedi.Program yapılan konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için sela okundu DİYARBAKIR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde şehit düşenler için kentteki camilerde sela okundu.15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe gecesinde düzenlediği saldırılarda şehit düşenler için Türkiye geneli okutulan sela Diyarbakır'daki camilerde de okundu. Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de de saat 00.13'de sela okunmaya başlandı. Camilerde okunmaya başlanan selaların ardından vatandaşlar da şehitler için dua etti.

Antalya'da 15 Temmuz anması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya'da anma programı düzenlendi. Programa katılanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Program için meydana gelenler, oluşturulan güvenlik noktalarında ateşleri ölçülerek ve üstleri aranarak alındı. Programa Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Sosyal mesafenin ve maske kuralının korunduğu program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Ardından Vali Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz anı defterini imzaladı. İl Müftüsü Osman Artan'ın dua etmesinin ardından meydana kurulan sinevizyon ekranlarından 15 Temmuz ile ilgili film gösterimleri yapıldı. Gösterimlerin ardından aynı ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşması yayınlandı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından katılımcılar uzunca süre alkışladı.

'ŞEREFSİZLERE BU ÜLKEYİ TESLİM ETMEYECEĞİZ'15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Vali Ersin Yazıcı, "Antalyalılar tabi ki demokrasisine, cumhuriyetine, bu ülkenin bağımsızlılığına her zaman olduğu gibi 15 Temmuz'da da sahip çıktı. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu ülke, bu vatan asla kendini 1 dolara satan hainlere teslim edilemez. Türkiye Cumhuriyeti yasalarından yetki alıp ağabeylerinden talimat alan şerefsizlere bu ülkeyi temsil etmedik, asla etmeyeceğiz. İstanbul ve Ankara'daki o güzel insanlar cumhuriyetine demokrasine sahip çıkmak için sokaklara döküldüler. Şehit olan 251 insanımızı rahmetle anıyorum. 15 Temmuz gecesi bulunduğum Edremit Havalimanı'ndaki polislere, 'Buraya asker girmeyecek, girerse vurun' diye emir verdimö dedi.

'ÜLKEMİZİ KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR KORUYACAĞIZ'Ülkeyi bölmeye çalışanlara asla izin vermeyeceklerini söyleyen Vali Yazıcı, "Bu vatan bizim, bu vatan uğruna 83 milyon kişi şehit olacaktır. Ülkeyi ele geçirmeye çalışan hainlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu işi hayal edenlere aklından geçirenlere Antalyalılar adına boş düşünceleri lütfen bırakın diyorum. Bu ülke ilelebet halkın iradesi ile yoluna devam edecek. Bu ülkeyi, cumhuriyeti kanımızın son damlasına kadar korumaya devam edeceğizö diye konuştu.

'15 TEMMUZ YÜZYILLAR BOYU HATIRLANACAK'15 Temmuz'un Türk milleti tarihinin sayısız kahramanlık destanlarından birisi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "15 Temmuz 2016'da hain terör örgütü FETÖ'nün anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirdiği darbe kalkışmasını Türk milleti azimli, kararlı dik duruşuyla hezimete uğrattı. Yüzyıllar boyunca böyle hatırlanacaktır. 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeye çalışanlara karşı canı pahasına şehit olanları 251 şehidimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün de yarın da cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorumö dedi.Konuşmaların ardından 81 ilde aynı anda başlayan 15 Temmuz Sancak koşusu Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Koşuyu tamamlayan sporcular ellerindeki sancağı Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya teslim etti. Vali Yazıcı tarafından da sporculara katılım plaketi verildi. Meydandaki etkinlik ilahi ve şiir dinletisi, mehter takımı gösterisi ve söyleşi ile tamamlandı.Program dahilinde gece saatlerinde Muratpaşa Camii'nden sala okunacak, Yivli Minare Camii'nde de Teheccüd Namazı kılınacak.

TÜM CAMİLERDE SELA OKUNDUAntalya'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki tüm camilerde, saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela okundu. Merkezi sistem üzerinden Muratpaşa Camii'nden okunan sela, aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanında da okundu. Etkinlik saat 01.30'da Yivli Minare Camii'nde kılınacak Teheccüd Namazı'nın ardından son bulacak.

Tokat'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinliği

TOKAT'ta,15 Temmuz darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocaklı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Murat Kınay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Koronavirüs nedeniyle programın yapılacağı alanın girişlerinde vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle 'Millete Sesleniş' konuşması meydanda vatandaşlara canlı izletildi. Programda konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu "O günleri hatırlayalım, tişörtlerini çıkartıp, tankların o eksoz borularını tıkayan o kardeşlerimizi unutmayacağız. Yine ayaklarındaki o terlikleri çıkaran teyzelerimizi, nasıl o tankları kovaladıklarını unutmadık ve unutmayacağız. Çok iyi hatırlıyorum 5 yaşındaki çocuk, babası ile birlikte demokrasi nöbetine giderken kamyonuna bayrağını takmış ipi ile o kamyonu çeke çeke meydana gidiyordu. İşte o 5 yaşındaki çocuğun bayrak sevgisini unutmuyoruz. İşte biz böyle bir milletiz. Genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, evladıyla biz böyle bir genciz. Eğer mesele vatansa gerisi teferruattır diyen bir milletiz" dedi. Tokat Valisi Ozan Balcı ise "Bundan 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 yılında devletimizin ve milletimizin varlığına, birliğine, geleceğimize kast etmek isteyen hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı Büyük Türk Milleti'nin şanlı direnişini, cesaretini, fedakarlığını ve o gün yaşananları hatırlamak için bir araya geldik. Ben buradan 251 şehidimizi rahmetle minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun" diye konuştu.Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu yaptığı duanın ardından camilerde sala okunmasıyla program son buldu.

Burdur'da 15 Temmuz anması

BURDUR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başsavcı Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde şehit olan polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, çocukları, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra darbeciler tarafından şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in ablası Elife Serin ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. 15 Temmuz'da şehit olanların isimlerinin tek tek okunduğu programda Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay babasını anlatan konuşma yaptı.Programda konuşan Vali Ali Arslantaş, "Demokrasi tarihimizde görülmemiş bir kahramanlıkla milletimizin vatanına, bayrağına, demokrasiye canı pahasına sahip çıktığı 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.Vali Arslantaş 15 Temmuz şehitleri Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin ve Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay'a Türk bayrağı takdim etti. Mehter takımının gösterisinin ardından program 00.13'te sela okunması ile sona erdi.

Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet

ADANA'da kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu. Koronavirüs salgını nedeniye nöbet, sosyal mesafe kuralına uygun dizilim ve 50'şer kişilik gruplar halinde değişimli olarak tutuldu.Saat 20.00'da İstasyon Meydanı'nda toplanan kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde Türk bayraklarıyla hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Demokrasi nöbetine Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşenler için dua edildi. Daha sonra kürsüye çıkan Adana Valisi Süleyman Elban, hain darbe girişiminin gecesi milletin, tarihte hiç görmediği, hiç yaşamadığı bir ihanetle, bir saldırıyla, bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu toprakların bin yıldan beri birçok saldırı ve ihanet gördüğünü ancak 15 Temmuz gecesinde yaşadığı gibi bir ihaneti asla yaşamadığını aktaran Vali Elban, şunları söyledi: "FETÖ ihanet çetesi daha önce suret-i haktan görünüp insanların dini duygularını sömürdü. Bazen eğitim gönüllüsü, bazen şifa dağıtan sağlık çalışanı ya da insanların dertlerine deva olan bir sivil toplum kuruluşu gibi göründüler; ama her defasında bir kene gibi bu milletin kanını emdiler. Sonra bir yargı mensubu gibi bir polis gibi göründüler ve 17-25 Aralık sürecini denediler; fakat yine başaramadılar. Daha sonra çok değişik yöntemlerle, değişik sıfatlarla ama hep suret-i haktan görünüp farklı deneme ve aldatmacalarla bu devleti, devletin hükümetini ve aziz milleti bir şekilde oyuna getirmeye çalıştılar. Yine başaramadılar. Bu defa milletin gönlünde ali bir yeri olan ve Peygamber ocağı diye adlandırılan kutsal bir kurumumuzun içinde kendilerini asker görüntüsü içinde gösterip milletin her türlü gücüyle aldığı o ağır silahlarla, tanklarla, toplarla, uçaklarla bu aziz milleti korkutmak, bu millete diz çöktürmek için hain emellerine bir an evvel ve korkutarak bir kaos durumu yaratabilmek için gözlerini dahi kırpmadan onlarca insanımızı şehit etmeyi, yüzlerce insanımızı gazi bırakmayı göze alarak hunharca saldırdılar. Ama bilmedikleri bir şey vardı o da; milletimizin feraseti ve kutsal değerleri söz konusu olduğunda canını, malını, evladını düşünmeden gözünü kırpmadan tüm varlığını feda edeceğiydi.ö

'BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK DESTANI YAZILDI'Hain derbe gecesi Adana ve Türkiye'nin her yerinde millet olarak meydanları doldurduğunu ve kutsal değerlerine sahip çıkmak uğruna vatandaşların canlarını ve tüm varlıklarını ortaya koyduğunu hatırlatan Elban, şöyle devam etti: "Sonunda milletimiz kazandı. Allah'a şükürler olsun ki tarihte hep okuduğumuz o kahramanlar ve kahramanlık hikayelerindeki gibi 4 yıl önce o gecede de yine büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Kahramanlarımız yine meydanlardaydı, tankların altında ve namluların ucundaydı ama dimdikti ve devleşmişti. Liderleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok kısa sürede kenetlenip hain darbe girişimini hiçbir şekilde başarıya ulaşmasına meydan bırakmadan tamamen bertaraf ettiler. Tabii ki sonuçları çok ağır oldu. 251 canımıza mal oldu. 2 bin 300 civarında gazimiz oldu ama bu şehitlerimiz, gazilerimiz ya da meydanları dolduran binlerce vatan evladının oralara giderken düşündüğü tek şey; 'şehit olmak'tı. Böyle hissiyatı olan bir milleti yenebilir misiniz? Böyle fedakar bir milleti alt edebilir misiniz? Asla.öVali Elban'ın konuşmasının ardından sinevizyonda Adanalı demokrasi şehitlerinin özgeçmişleri anlatıldı.

SANCAĞI, MİLLİ SPORCU TUĞSUZ TAŞIDI15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sancak Koşusu organize edildi. 25 öğrenincinin katıldığı ve 2 bin 500 metrelik koşuda sancağı, Türkiye'yi 2021 Japonya Olimpiyatlarında temsil edecek Milli Sporcu Eda Tuğsuz taşıdı. Tuğsuz, koşunun sonunda sancağı, Adana Valisi Elban'a teslim etti.Öte yandan demokrasi nöbeti, sabah saatlerine kadar 50'şerli değişin gruplar halinde tutulmaya devam edecek.

SALA OKUNDU15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise sala, İl Müftülüğü görevlilerince okundu. Sala okunmasının ardından Adana Valisi Süleyman Elban ve prototol üyeleri, demokrasi şehitleri için dua etti. Dua sonrasında ise alandaki herkes ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Bursa'da camilerden sela sesleri yükseldi

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında okunan ve birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerden de sela sesleri yükseldi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen talimatla ülkenin tüm camilerinde selalar okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından vatandaşlar sokağa dökülmüştü. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçelerdeki 90 bin camide aynı anda okundu. 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki camilerde de sela sesleri yükseldi. Bursa Ulucami önüne gelen bazı vatandaşlar da okunan selayı dinledi.

