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Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında cezalar kesildiBOLU'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında izin belgesi olmamasına rağmen dışarıda olan vatandaşlara ceza uygulandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 24
23.05.2020 04:26 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:26

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında cezalar kesildi

BOLU'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında izin belgesi olmamasına rağmen dışarıda olan vatandaşlara ceza uygulandı. 

81 ilde sokağa çıkma yasağının başlayamasıyla birlikte Bolu'da da polis ekipleri sokağa çıkan kişilere yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında kentin 28 noktasında görev alan ekipler, saat 00.15 itibariyle dışarıda olan araç ve yayaları durdurdu. Araç sürücüleri, araçlarda bulunanlar ve yayaların izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi. İzin belgesi olanların yollarına devam etmesine izin verilirken, izni olmamasına rağmen dışarıda olanlara cezai işlem uygulandı. Ceza kesilen vatandaşlardan bazıları çeşitli bahanelerle cezaya itiraz etti. Kentte sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulamaların 4 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin uygulaması

-İlk ceza kesilenler-İtiraz edenler-Röportajlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=========================

Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Numune Hastanesi kavşağında meydana geldi. M.K. yönetimindeki 42 FCD 05 plakalı TIR, Y.P. yönetimindeki 58 HK 330 plakalı otomobil ile  kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. TIR şoförü M.K. ise kazada hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık  ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde bulunanların sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı gece saatlerinde hastaneye gitmek için trafiğe çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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