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DHA YURT BÜLTENİ - 24
09.05.2020 00:39 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:39

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjde bulunan aydınlatma diğerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

 

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjde bulunan aydınlatma diğerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Karaali Köprüsü yakınlarında Yusuf Tugay Yaşar yönetimindeki 02 AAZ 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak çarptı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Yusuf Tugay Yaşar ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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