Silahlı saldırıda yaralanan belediye başkanı ve eşi taburcu oldu Silahlı saldırıda yaralanan belediye başkanı ve eşi taburcu oldu*- Burdur'da evlerinde silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan belediye başkanı ve eşi taburcu oldu

*- Burdur'da evlerinde silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde pazartesi günü saat 04.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısını çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

Tedavisi tamamlanan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, bugün Burdur Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Belediye Başkanı Mümtaz Şenel hastane çıkışında sedye üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evime gidiyorum. İlgi, destek için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Şenel ve eşi makam arabasıyla Yeşilova'da saldırıya uğradıkları evlerine gitti.

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Hastane dış görünüşFatma Şenel'in çıkışıBelediye Başkanı Şenel'in çıkışıArabaya bindirilmesiArabanın gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Hem muz hasadı yaptılar, hem 23 Nisan'ı kutladılar

*- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçesinde çalışan işçiler üretime devam ederken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da Türk bayrakları eşliğinde kutladı.

Gazipaşa'ya bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde Cihan Özdemir'e ait muz bahçesinde hasat işi yapan işçiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Sabah erken saatte hasada başlayan işçiler, muz dallarını kesip, araca koyduktan sonra Türk bayrağı açarak, 23 Nisan'ı kutladı. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan işçilerden Ali Karabulut da bir şiir okudu. Ali Karabulut, "Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan kutlamalarının iptal edilmesinden dolayı çocuklarımız evde olduğu için biz de 23 Nisan'ı muz bahçesinde kutlamaya çalıştık" dedi.İşçi Bilal Görgülüer, "Sokağa çıkma yasağından dolayı 23 Nisan ve bu tür etkinlikler kısıtlama geldiği için çocuklarımız evde kutlamak zorunda kaldı. Biz de bunları bir nebze hatırlama adına muz bahçesinde kutladık. İşçi olduğumuz için bu yasağa pek fazla riayet edemedik. Yine de tedbirimizi elden bırakmıyoruz. Çocuklarımıza destek maksadıyla bahçede kutladık. Bütün öğrencilerimizin yanındayız vatanımızı çok seviyoruz" diye konuştu.Muz bahçesi sahibi Cihan Özdemir de "Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafemizi koruyarak hem 23 Nisan'ımızı kutladık hem de üretimimize devam ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Muz bahçesindenMuz hasadındanİşçilerin Türk bayraklarını açarak şiir okumasıİşçi Ali Karabulut'un şiir okumasıGenel ve detay görüntülerRöp 1: Ali KarabulutRöp 2: Bilal GörgülüerRöp 3: Cihan Özdemir

278 MB/// 02.30"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Tarsus'ta 240 rakımda erkenci kiraz hasadı, kilosu 160 TL'ye alıcı buldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi Kemal Karaoğlu, 240 rakımlı Ulaş Mahallesi'nde uzun uğraşlar sonucu yetiştirdiği erkenci kiraz bahçesinde ilk hasadı yaptı. Erkenci kirazın kilosu 160 TL'ye alıcı buldu.İlçeye bağlı 240 rakımlı Ulaş Mahallesi'nde 30 dönümlük araziye 5 yıl önce kiraz diken Ziraat Mühendisi Kemal Karaoğlu ilk mahsulünü alırken, bölgede ilk kiraz hasadı yapan üretici oldu. Erkenci kirazın kilosu, 160 TL'ye alıcı buldu. Düşük rakımlı bölgelerde zor ürün alınan kiraz çeşidini başarıyla yetiştiren Karaoğlu, emeklerinin karşılığını almaktan son derece mutlu olduğunu anlattı. Karaoğlu'nun çalışmalarında yardımcı olan meslektaşı ve arkadaşı Deniz Gürbüz ise Türkiye'nin döviz girdisini en fazla artıracak ürünlerden birinin erkenci kiraz olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Türkiye'de sahil kentlerinde, sıcak bölgelerde böyle bir çeşit yetiştirmek çok zordur. Biz 240 rakımda başarı elde ettik. Bu ürünlerin girdisi, getirisi çok fazla olan ürün çeşitleridir. İhracatımız için çok önemlidir. Çünkü erken çıkan bir ürünün fiyatı da ederi de o kadar yüksek oluyor. Bu dönemde koronavirüs çok ciddi anlamda sorun. Hepimizin iyi şekilde beslenmesi lazım. Kirazın içerisindeki vitamin ve mineraller insan vücuduna oldukça yararlıdır."

Kaynak: DHA