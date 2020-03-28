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Güneysınır, Çekerek, Yozgat, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 24

Yozgat'ta karantinaya alınan köyde sessizlik hakim YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde sessizlik hakim. Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı köye, ulaşımın sağlandığı arazi yolları da hafriyat dökülerek kapatıldı.

28.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:50
DHA YURT BÜLTENİ - 24

Yozgat'ta karantinaya alınan köyde sessizlik hakim

 

YOZGAT'ın Çekerek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde sessizlik hakim. Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı köye, ulaşımın sağlandığı arazi yolları da hafriyat dökülerek kapatıldı.İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkarahacılı köyü, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'nci maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alındı. Bu karar sonrası jandarma ekipleri, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ulaşımın sağlandığı yollarda tedbir aldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, köye çıkan alternatif tali yola ise şerit çekilip, hafriyat dökülerek ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı köyün sakinlerinin de, evlerinden çıkmadıkları görüldü. Köyde sokaklar boş kaldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY BİLGİ ALDIÖte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından, ilçe kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarı Cemal Aktaş'ı telefonla arayarak bilgi aldı. Oktay, muhtar Aktaş'ın, cep telefonları ile haberleşmede sıkıntıların yaşandığını iletmesi üzerine köye mobil baz istasyonu gönderilmesi için talimat verdi. Bu kapsamda, köye yarın mobil baz istasyonu gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Köyden uzak görüntü-Köyü gören tepeden detay görüntüler-Moloz dökülerek kapatılan yol-Jandarmadan görüntü-Köy tabelası

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,==========================================

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı KONYA'nın Güneysınır ilçesinde otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüleri ve eşleri hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Güneysınır ilçesinde kent merkezi çıkışında meydana geldi. Güneysınır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdullah Ünal'ın yönetimindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Akbaş yönetimindeki 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurda yığınına dönerken, sürücü Veysel Akbaş, eşi Fatma Akbaş ile diğer sürücü Abdullah Ünal ve eşi Esma Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Ünal'ın kızları Asiye Ünal, Beyza Ünal, Zeynep Ünal ve nişanlısı Adem Köse yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya'da kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güneysınır Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve Belediye Başkanı Ahmet Demir, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinde araçlardan detayJandarmanın inceleme yapması Cesetlerin cenaze aracına alınması Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA/ KONYA,=====================================

Bacadan düşen kıvılcım yatağı tutuşturdu MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bacadan düşen kıvılcımın yatağı tutuşturması üzerine yangın çıktı. Durumu fark eden evdekiler, yatağı balkondan sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, saat 21.30 sıralarında Özyurt Mahallesi Şehit Eren Bülbül Sokak'taki evde çıktı. Ömer Bozdoğan'a ait evin yatak odasındaki yatağa iddiaya göre bacadan kıvılcım düştü. Kıvılcımın tutuşturduğu yatak alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, durumu fark eden evdekiler, yatağı anında balkondan yola atarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla söndürülen yangında evde hasar oluştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yangın yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),====================================

Mahsur kalan 21 göçmen kurtarıldı  İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunan güvenlik güçlerince Türk kara sularına itilen 21 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu bilgisini aldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 21 Suriye uyruklu göçmen, kıyıya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan 21 göçmenin, İl Göç İdaresi'ne gönderildiği bildirildi. 

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,====================================

Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü  ZMİR'in Tire ilçesinde, akaryakıt istasyonunda bulunan Nail Soylu (71), iddiaya göre Serdar G. (37) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri Serdar G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Tire'ye bağlı Kireli Köyü yakınındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Nail Soylu akaryakıt istasyonunda oturduğu sırada, iddiaya göre Serdar G. plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobille iş yerine geldi. Serdar G. yanında getirdiği tabancayı çıkartıp, Soylu'ya 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soylu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Serdar G. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan ve olay yerine gelen vatandaşlar, Soylu'yu bir araçla Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Soylu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Nail Soylu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, jandarma ekipleri Serdar G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Yiğit SOYLU/ TİRE(İzmir),

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Kaynak: DHA

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