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Koronavirüs, Afyon, Niğde, Güncel

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Niğde Otogarı'nda tatil yoğunluğuKORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler Niğde Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

13.03.2020 02:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:22
DHA YURT BÜLTENİ - 24

Niğde Otogarı'nda tatil yoğunluğu

KORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler Niğde Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. 

Otobüs firmaları önününde uzun kuyruklar oluşturan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri, seferlerin dolmasıyla bilet bulmadı. En kısa sürede memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, ek sefer açılmasını istedi. Okulların tatil edilmesinin ardından memleketi Kayseri'ye gitmek için bilet bulamayan üniversite öğrencisi Samet Bilik, firmaların yerlerin hep dolu olduğunu belirttiğini söyledi. Bilet bulmaya çalışacağını ifade eden Bilik, "Burada kalmamaya çalışacağım inşallah. Okul tatil edildiği için bir yandan mutluyum diğer taraftan da üzgünüm. Ülkemiz açısından virüsün gelmesi tehlikeli. Ama öğrenci tatili için de mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Otogarın dış görüntüsüOtogar içerisinde bilet kuyruğuÜniversite öğrencisi Samet Bilik ile röp.Otogar içindeki kuyrukta bekleyen vatandaşlar

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,====================================

Afyonkarahisar'da yüzlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi YURT genelinde koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri otogara akın edince ciddi yoğunluk yaşandı. Bazı öğrenciler memleketlerine dönüş için bilet bulabilirken, bazıları ise uzun süre beklemelerine rağmen bilet bulamadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Afyonkarahisar'da eğitim gören üniversite öğrencileri memleketlerine gitmek için otogara akın etti. Öğrenciler memleketlerine bilet almak için saatlerce otobüs firmalarının yazıhanelerinde kuyrukta bekledi. Çoğu öğrenci bilet bulmazken, firmaların internet siteleri kilitlendi.Otogara akın eden öğrencilerden Ömür Çetinkaya, "3 haftalık tatili fırsat bilerek ailemle buluşmak için Nevşehir'e gideceğim. Tatil süresi boyunca ailemle birlikte memleketimde vakit geçireceğim" dedi.Tatili memleketinde geçirecek olan öğrencilerden biri olan Kürşat Gürkan, mutluluk ile mutsuzluğu bir arada yaşadığını anlattı. Gürkan, "Koronavirüs nedeniyle 3 haftalık bir tatil verilince ailemin yanına Ankara'ya gidiyorum. Bizim için hem iyi hem kötü bir durum. 3 haftalık tatilin iyi tarafı ailemizi görme fırsatımız olacak ancak kötü olan ise bu süreyi yaz dönemine aktaracaklar. Yaz döneminde de programlarımız sıkışacak. Yaz döneminde stajım var. Ara dönemde 3 hafta tatil güzel oldu ama yaz dönemi sıkıntılı geçecek bizim için" diye konuştu.

YAKLAŞIK 8 BİN ÖĞRENCİ AKIN ETTİAfyonkarahisar Otobüs Terminali'nde hizmet veren firma görevlisi Burak Çiçek ise tatil kararının ardından otogardaki bilet satış noktalarında yoğunluk yaşanmaya başladığını söyledi. Çiçek, şöyle konuştu: "Açıklamanın ardından geçen sürede yaklaşık 3- 4 günlük seferlerimiz yoğunluk nedeniyle dolmuş durumda. Normal seferlerimiz tamamen dolu ancak ihtiyaç halinde ek seferler de koyarak vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışacağız. Okulların tatil edilmesi bizim için de sürpriz oldu ve tüm personellerimizi görevlendirerek hizmet vermeye başladık. Afyonkarahisar'da yaklaşık 50 bin öğrenci var ve 8 bin civarında öğrenci kısa sürede terminale akın etti. Bu yoğunluğun birkaç gün daha süreceğini tahmin ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otogar içindeki yoğunluktan genel görüntüBilet almak için oluşturulan kuyruklarÖğrencilerden Ömür Çetinkaya ile röportajÖğrencilerden Kürşat Gürkan ile röportajFirma yetkilisi Burak çiçek ile röportajOtobüs terminalinden görüntü detayı

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR,==========================

Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu KIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, öğrenciler memleketlerine gitmek için yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu.Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından şehirlerarası otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Öğrenciler yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, ek seferler düzenledi.Otobüs firması işletmecisi Yılmaz Şanal ise, "Üniversite öğrencilerimiz memleketlerine gidecekleri için bugünden itibaren çok aşırı bir yoğunluk var. Akın akın memleketlerine gitmek için bekliyorlar. Biz bu yoğunluğu yaklaşık 3 hafta içinde de bekliyoruz. Ek seferler çıkardık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bilet almak için oluşturulan kuyruklarRöporlajlarGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR,

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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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