DHA YURT BÜLTENİ - 24

06.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:34

Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kiraladığı çiftliğin sahibinden 230 büyükbaş ve mahalle sakinlerinden de yüklü miktarda para alıp, ortadan kaybolan M.A. ile A.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Silvan'a bağlı kırsal Gündüz Mahallesi'ne geçen yıl Mardin'den gelen M.A.ile A.A., hayvan ticaretiyle uğraştıklarını belirtip, mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak'a ait çiftliği kiraladı. M.A. ile A.A., çiftliği kullandığı süre boyunca, mahalleli başta olmak üzere çevre ilçelerdeki havyan yetiştiricileriyle alışveriş yaptı. A.A. ile M.A., çiftliğini kiraladığı Mensur Aranacak'tan geçen yılın Kasım ayında ödemek üzere 600 bin TL tutarında 230 büyükbaş ve birçok hayvan üreticisinden senet karşılığında para ile hayvan aldı ardından ortadan kayboldu.

Dolandırıldıklarının farkına varan onlarca mağdur jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ile A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmayla Mardin'de oldukları tespit edilen A.A. ile M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma devam ederken, dolandırılan köylülere ait hayvan ve paralar konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Drone ile çekilen detaylar-Mağdurların açıklamaları-Çiftlkten detay-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,===============================

Amik Ovası sular altında

HATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.

Kentte son 2 haftadır aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresinde bulunan tarım arazileri de göle döndü. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar da sular altında kaldı. Sular tarlalara giden stabilize yolları da kapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Arazilerden genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Kocacık/ Kırıkhan(Hatay), ==================================

Kazdağları'nda zincirsiz araçlara izin yok

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan dağ yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri, zincirsiz araçların ilerlemesine izin vermiyor.

Edremit-Yenice karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolunda, kar ve buzlanma sebebiyle ulaşım güçlükle ilerlerken, zincir takmayan sürücülere jandarma ekipleri anons yaparak uyarılarda bulundu.

Bölgede devam kar yağışı özellikle karayolu ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bölgede devriye gezen jandarma trafik timleri kar lastiği ve zincirsiz araçların gitmesine izin vermiyor.

Sürücüler, gün boyu ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolunun Kazdağları Hanlar ve Deve Boynu mevkisinden geçen kesiminde zor anlar yaşandı.

Edremit- Yenice karayolunda akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Kış lastiği ve zinciri bulunmayan bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Kar lastiği ve zinciri olan araçlar ise güçlükle ilerledi.

Ankara'dan gezmeye gelen Fırat Yılmaz, "Kar var dediler, Ankara'dan geldik. Acayip bir kar yağıyor. Zor hareket ediyoruz. Çok yoğun bir tipi var burada. Belediye, karayollarıyla beraber çalışıyor. Şimdilik bir sıkıntı yok" dedi.

Edremit'ten kar manzarası görmek için gelen Kemal Öztürk ise "Akçay'dan geldik kar görmeye, bu kadar tahmin etmiyorduk. Çok zorlanmadık, kar lastiği ile iyi çıktık. Daha buzlanma yapmamış" dedi.

Edremit'ten hafif ticari aracıyla Yenice ilçesinin Kalkım beldesine giden ve yolda zincir takan Ali Çetin ise "Yolda kaldık. Çıkmıyor. Biz de zincir takıyoruz" diye konuştu.

Edremit Belediyesi ve karayolları ekiplerince, ulaşımın durmaması için sürekli kar temizleme çalışmaları yapılmaya devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kara saplanmış araçlar-Karayolları ve Belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları-Çanakkale il Sınırı ve Karayolları tabelası-Vatandaş röportajları-Yolda kalmış araçlar-Zincir takan sürücüler-Jandarma ekiplerinin devriye atması ve anons etmesi

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR, ========================

Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (3) TUTUKLANDIZonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Açıkgöz, 'birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.

Haber: ZONGULDAK, =========================

15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı KONYA'da 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş'in (46), ilaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B. gözaltına alındı.

Çumra ilçesinde oturan Necati Keleş'in ailesi, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek kayıp müracaatında bulundu. O dönemde yapılan aramalarda Keleş'in izine rastlanılmadı. Aradan geçen zamanın ardından Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keleş'in bulunması için yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B. gözaltına alındı. Şüphelilerin Necati Keleş'i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B.'nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesinde dağlık alana gömdüğü belirlendi. Bunun üzerine bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından Keleş'in cesedi ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü -------------------------Kaza çalışmasından detay-Cesedin çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ==============================

Yakalanan bağ evi hırsızı tutuklandı KAHRAMANMARAŞ'ta, girdiği bağ evinden hırsızlık yapan Süleyman A. (27) polis ekiplerince yakalandı. Çaldığı eşyaları arkadaşının evinde saklayan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Pazar günü Sakarya Mahallesi'ndeki bağ evinin demir korkuluklarını levye ile kırarak içeri giren hırsız, televizyon, kıyafet, mutfak eşyası gibi birçok malzemeyi çalıp, kaçtı. Bir gün sonra aynı mahallede başka bir bağ evine aynı şekilde giren hırsız, kablo, spiral makinesi, ahşap testeresi ve bakır kazan çaldı. Bu sırada mahallelinin dışarıda olduğunu fark eden hırsız, tedirgin olup, eşyaları bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlığı Süleyman A.'nın yaptığını belirledi. Yakalanıp, gözaltına alınan şüphelinin çaldığı eşyaları da bir arkadaşının evinde sakladığı ortaya çıktı. Suç kaydı da olan Süleyman A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüpheli polisler arasında-Hastaneye alınması-Hastaneden çıkarılması-Polis otosuna bindirilmesi-Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- ===========================

Kaynak: DHA